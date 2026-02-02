Ginnés Rodríguez se enfrentó a inesperado escenario en las elecciones: esto pasó

La presentadora Ginnés Rodríguez dio a conocer una situación fuera de lo normal que vivió durante la jornada electoral de este 1.º de febrero; lo compartió en sus redes sociales como una grata sorpresa.

La comunicadora destacó que enfrentó filas de hasta 40 minutos en su centro de votación en Heredia, situación que calificó como motivo de orgullo ante la posible merma en el abstencionismo.

“Nunca me había pasado, 40 minutos de fila para votar. La fila que he hecho con más felicidad y orgullo”, afirmó luego de ir a su centro de votación en el cantón Central de Heredia.

La periodista, quien votó en la Escuela Cleto González Víquez, mostró un video de la gran afluencia de personas que se acercaron a realizar el sufragio, con largas filas en cada una de las mesas.

Ella, quien fue parte de la mesa 4400 con el número de elector 584, afirmó estar muy feliz porque considera que en esta ocasión se le ganó al abstencionismo.

Sin embargo , afirmó sentir nervios antes de saber cuáles fueron los resultados de personas que no votaron, ya que en la última ocasión alcanzó el 40%.

Ginnés y miles de costarricenses salieron este domingo a ejercer su derecho al voto y a eso de las 8:45 p. m. se conocerán los primeros resultados oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones.