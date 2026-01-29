Periodista de Repretel fue blanco de una broma que tuvo a Ginnés Rodríguez como protagonista

El programa 'Las historias', de Repretel, se transmite todas las noches por Canal 11.

La camaradería que se vive en el set del programa Las historias, de Repretel, va más allá del espacio y conquista también las redes sociales. Todo apunta a que el equipo del programa se lleva muy bien y así lo demuestran sus integrantes en las plataformas digitales, al mostrarle al público algunos detalles detrás de cámaras.​

Así pasó con la publicación que hizo en Facebook el periodista Felipe Loaiza, quien resultó vacilado por sus compañeros, con Ginnés Rodríguez a la cabeza, por la ropa que decidió utilizar este miércoles 28 de enero.​

Según publicó el comunicador, en el trabajo hicieron bromas por su ropa, ya que parecía que se había inspirado en el popular personaje El Chómpiras, de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.​

El periodista Felipe Loaiza fue vacilado por sus compañeros en 'Las historias', incluida Ginnés Rodríguez, por su ropa al estilo del Chómpiras. (Facebook)

Y sí, pantalón y saco de color negro, camiseta con rayas negras y blancas y tenis blancas fueron parte del outfit que eligió el comunicador. “Yo duré como una semana pensando qué ponerme”, reveló Loaiza en un posteo que acompañó con una fotografía suya posando con el vestuario y con Ginnés señalándolo, mientras al fondo, en una pantalla, estaba El Chómpiras.​

La publicación provocó varios comentarios en la red social. “Te ves guapo petereteado”, “Usted siempre se ve bien porque lleva una sonrisa en el alma”, “Muy guapo, querido Felipe” y “Le faltó la boina nada más” fueron algunos de los mensajes que recibió el comunicador.