Repretel anuncia la llegada de un nuevo periodista a ‘Las historias’: conozca aquí quién es

Tras un año de muchos cambios, el programa Las historias, de Repretel, inició el 2026 con una incorporación a sus filas de comunicadores.
En el 2025 se dieron las salidas de Lussania Víquez, Geiner Salazar, conocido por la audiencia como el Aventurero, William Bonilla y Frederick Fallas. Ahora, la producción anunció que llegará a la pantalla del espacio el comunicador Julio Solís Montoya, quien se suma al programa a partir de la noche de este lunes 12 de enero.
Solís se une a Amairaní Pizarro, Felipe Loaiza y Ginnés Rodríguez.
“El comunicador se destaca por su dinamismo y su experiencia en radio y televisión. Julio cumple su sueño de pertenecer a este espacio, y su llegada representa un valioso aporte para el programa, al sumar una mirada cercana y profesional, en sintonía con la esencia de Las historias”, explicó Repretel en un comunicado de prensa.