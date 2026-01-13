Repretel anuncia la llegada de un nuevo periodista a ‘Las historias’: conozca aquí quién es

Durante el 2025, el programa 'Las historias' de Repretel sufrió la salidas de varias figuras.

Tras un año de muchos cambios, el programa Las historias, de Repretel, inició el 2026 con una incorporación a sus filas de comunicadores.

En el 2025 se dieron las salidas de Lussania Víquez, Geiner Salazar, conocido por la audiencia como el Aventurero, William Bonilla y Frederick Fallas. Ahora, la producción anunció que llegará a la pantalla del espacio el comunicador Julio Solís Montoya, quien se suma al programa a partir de la noche de este lunes 12 de enero.

Solís se une a Amairaní Pizarro, Felipe Loaiza y Ginnés Rodríguez.

“El comunicador se destaca por su dinamismo y su experiencia en radio y televisión. Julio cumple su sueño de pertenecer a este espacio, y su llegada representa un valioso aporte para el programa, al sumar una mirada cercana y profesional, en sintonía con la esencia de Las historias”, explicó Repretel en un comunicado de prensa.