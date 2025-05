Periodista de Repretel se confiesa: ‘En algún momento quería acabar con mi vida’

“Yo llegué en algún momento a pensar que quería acabar con mi vida”. Esos pensamientos invadieron la mente del querido periodista y presentador de Las Historias, Felipe Loaiza , cuando le detectaron una rara enfermedad con la que debe convivir desde hace varios años.

El nombre del padecimiento es tan complejo como comprender lo que experimenta el hombre cada vez que tiene una recaída: se trata del síndrome de síncope neurocardiogénico.

Durante años, sus síntomas permanecieron relativamente controlados gracias a una operación en 2018. Ese procedimiento le ayudó a reducir los desmayos que, en su momento, llegaron a ser hasta 60 por día. Hoy vive con un marcapasos y un desfibrilador en el pecho.

En tres años el comunicador deberá reemplazarlos como parte del tratamiento que debe seguir.

Una recaída, el pasado domingo 25 de mayo, le recordó el camino que ha recorrido. Ha superado un pronóstico médico de dos semanas de vida y también ha sentido el cariño de la gente y, sobre todo, ha fortalecido su confianza en Dios y en sí mismo.

Felipe Loaiza vive con un síndrome de síncope neurocardiogénico, una condición que en algún momento le provocó hasta 60 desmayos diarios. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Esa recaída provocó 30 desmayos, una convulsión y sangrado por la boca y los oídos. De hecho, está incapacitado durante una semana luego de ser tratado en el hospital.

El oriundo de Orosi de Paraíso de Cartago atendió la llamada de este medio. En la conversación no solo relató su episodio más reciente, sino que también reflexionó sobre cómo, en los momentos más duros, tuvo que sacar fuerzas extraordinarias para enfrentarlos.

Afirma que su trabajo en Las Historias, donde ya acumula casi cuatro años, le ha dado nuevas fuerzas y valentía. También le ha permitido descubrir capacidades que nacen de la pasión por su profesión.

“Increíblemente, un trabajo se convirtió en lo que necesitaba para ser mejor o para fortalecer una parte de mí que estaba débil. Y como amo y disfruto lo que hago, se ha convertido en una medicina también”, explicó.

A continuación la conversación con el comunicador de 33 años:

- Recientemente, usted subió una publicación mostrando “cómo es vivir con una enfermedad rara”, justamente le hago esa pregunta, ¿cómo es su día a día? Copiado!

Es un reto diario. Es fuerza de voluntad porque en cámara siempre vemos un resultado final, pero creo que todos tenemos situaciones en la vida que el trabajo nos las hacen olvidar, pero cuando lidias con una enfermedad que hasta el no comer bien, el no hidratarte bien o el levantarte mal de una silla o de una cama, te puedes producir un desmayo, conlleva muchos retos.

A veces me dicen, ‘¿Cómo hace para grabar una historia en una montaña?’ Bueno, yo le explico a la gente y le digo que si una persona sana dura cinco minutos, yo voy a durar 6, tengo que tomarme mi tiempo. Antes no podía ni caminar 100 metros, hoy he caminado hasta 5 km porque el trabajo me ha hecho tener fuerza, me ha hecho descubrir más valentía y eso no significa que me expuesto, sino que creo que el trabajo ha sido una terapia y un empujón en la espalda para decir ‘sí podés’. Una enfermedad no es una limitante, es una manera diferente de hacer las cosas… podría decir que soy de los pocos periodistas del país con una discapacidad.

El periodista es oriundo de Orosi de Paraíso de Cartago y continúa activo en televisión a pesar de los desafíos de salud. Una de las situaciones que más agradece es poder viajar por el país gracias a su trabajo. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

- ¿Cuáles son los síntomas con los que convive? Copiado!

El síndrome síncope neurocardiogénico es una enfermedad que afecta el corazón y cerebro y produce desmayos que normalmente son pocos, pero en mi caso todo lo produce. La actividad física me ha ayudado en el programa, porque tengo más resistencia.

Todos los días siento que me voy a desmayar, pero no me desmayo, el marcapasos ayuda a eso. Visión borrosa, a veces no escucho bien, falta de aire, pero ya me conozco y ya no me desmayo.

- ¿En algún momento sintió fuera de boca de los doctores que iba a morir? Copiado!

A mí en el hospital público me dijeron que la enfermedad mía no mataba a nadie, pero que a mí me estaba matando y que me iba a matar. Me dieron un diagnóstico y de hecho me desahuciaron porque era tan grave que ya no sabían cómo lidiar hasta con los desmayos, porque es un síndrome y los síndromes no tienen cura.

“Yo llegué en algún momento a pensar en que quería acabar con mi vida, porque ya estaba cansado, pesaba como 37 kg, estaba en cama, no podía moverme, no podía caminar, no podía comer y le pedí mucho a Dios que me llevara. Yo quería fallecer porque para mí era lo mejor, porque nunca pensé que iba a poder salir adelante. Es más, pensé que nunca más iba a volver ni tan siquiera a caminar".

Felipe Loaiza tenía un pronóstico médico de solo dos semanas de vida cuando le diagnosticaron la enfermedad. Ahora, vive en monitoreo de dos a tres veces por año. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

- ¿Qué ha sido lo más difícil en este tiempo? Copiado!

Lo más difícil ha sido creer en mí, valorarme, entender que soy capaz, el tener autoestima, porque después de un proceso tan difícil uno queda con muchos pensamientos en el suelo. Así que eso sí es lo más difícil, saber que la gente me apoya, que ve cosas buenas en uno, pero a veces uno no las ve en sí mismo.

“Hoy no soy soberbio, pero estoy aprendiendo a que también debo de reconocer que hay cosas buenas en este ser humano que no solo se llama una enfermedad, y que eso no me define como persona, sino los valores, la creencia y lo que haga con lo que estoy viviendo".

- ¿Cómo ha cambiado su vida en los últimos cuatro años? Copiado!

Ha dado un giro radical, pasé de dudar de mí, de cuestionarme, de creer que no era capaz, de que nadie nunca me iba a dar una oportunidad por estar enfermo o por tener una discapacidad.

“A conocer a Felipe que hoy sabe que tiene una condición, pero que también sirve, que su mente sigue funcionando, que tiene cualidades, que tiene virtudes y que puede enseñar en medio de su trabajo muchas cosas".

¿Algo más que pudieras contar?

He podido cumplir sueños que creí que no iba a poder lograr nunca. Pude montarme en un avión con mi familia, cosa que siempre habíamos soñado y nunca creímos que se iba a lograr. Me desmayé en el avión, pero todo bien. El sueño se cumplió.

He podido conocer lugares de mi país que algún día me dijeron los doctores, ‘es que ni vas a poder volver a caminar’ y hoy lo he hecho. Yo no hablo desde la lástima, hablo desde que la vida me cambió a luchar todos los días y agradecer.

“Toqué muchas puertas y Repretel ha sido esa puerta que me dijo: ‘creemos en vos y vas a salir y lo estás haciendo bien’. Hoy que presento, edito, grabo y salgo en comerciales yo digo: ‘Wow, el que alguna vez estuvo en una cama de hospital, lo está logrando".