“El doctor me regaló los honorarios, la Fundación Internacional del Corazón me regaló el marca pasos, la Clínica Biblica me regaló la hospitalización, y el equipo que estuvo en mi operación me regaló su servicio. Cuando desperté de la cirugía, me dieron comida para ver si todo estaba bien, y ahí yo sentí que tocaba el cielo con las manos, porque tenía más de tres años de que no podía terminar un plato de comida completo porque me desmayaba y ese día lo pude terminar y no me desmayé. Ahora, si acaso, me da uno cada cuatro meses”, asegura.