Periodistas de Repretel sufrieron accidente de tránsito y lanzaron advertencia: vea el video

Dos periodistas de Repretel sufrieron un accidente de tránsito la noche de este lunes 15 de diciembre, cuando regresaban a sus casas. El carro en el que viajaban fue chocado por otro vehículo en la carretera hacia Cartago.

William Bonilla y Felipe Loaiza, quienes son parte del programa Las historias, hablaron en el lugar de los hechos. En un video subido a Facebook por Loaiza, ambos expresaron que se encontraban bien y explicaron lo sucedido.

Felipe Loaiza y William Bonilla, periodistas de 'Las Historias', de Repretel, agradecieron haber ido juntos en el vehículo. (Instagram)

De acuerdo con el periodista, un automóvil colisionó a dos carros, uno de estos en el que iban a bordo. Debido a esto, aseguró el comunicador, el conductor se encontraba bastante asustado.

“Estamos bien, gracias a Dios. Recibimos un impacto que casi nos vuelca y todo”, dijo Felipe, mientras mostraba los vehículos.

Además de esto, los comunicadores aprovecharon la desafortunada situación para reflexionar sobre el cuidado necesario en las calles y lanzar un importante llamado a los conductores.

“Son cosas de la vida y vale que andábamos los dos. Un pequeño descuido y puede ser fatal, así que mucha prudencia en carretera a la gente. No simplemente con poner una señal ya podemos cruzar al otro carril. Hay que prevenir y tener mucha atención, más en estos días que la gente anda muy acelerada”, comentó Bonilla.