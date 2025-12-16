Viva

Periodistas de Repretel sufrieron accidente de tránsito y lanzaron advertencia: vea el video

Los comunicadores se dirigían hacia sus casas la noche de este lunes 15 de diciembre

Por Juan Pablo Sanabria

Dos periodistas de Repretel sufrieron un accidente de tránsito la noche de este lunes 15 de diciembre, cuando regresaban a sus casas. El carro en el que viajaban fue chocado por otro vehículo en la carretera hacia Cartago.








Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

