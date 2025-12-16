Periodistas de Repretel sufrieron accidente de tránsito y lanzaron advertencia: vea el video

Dos periodistas de Repretel sufrieron un accidente de tránsito la noche de este lunes 15 de diciembre, cuando regresaban a sus casas. El carro en el que viajaban fue chocado por otro vehículo en la carretera hacia Cartago.
