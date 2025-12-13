Periodista de Repretel fue captado haciendo algo inesperado en fiesta de la empresa: vea el video

Repretel celebró recientemente una fiesta navideña para sus empleados. En el evento, uno de los periodistas de la televisora se robó el show al hacer algo inesperado, que tiene como requisito indispensable despojarse de toda timidez.

Un video compartido en TikTok, captó un momento especial que se vivió durante la presentación que tuvo el cantante Toledo en la actividad. Sorpresivamente, Alejandro Coto, comunicador de Deportes Repretel, cantó junto al artista nacional.

Alejandro Coto, periodista de 'Deportes Repretel', se animó a cantar junto a Toledo. (Captura de video)

Coto se acercó para cantar la pieza En el bar, entre empujones de sus compañeros y asegurando que no se sabía el tema. Ante esto, con su rudo y característico humor, Toledo le espetó: “Yo lo vi cantando ahí, ¡Cállese! Tranquilo, yo lo ayudo”.

Luego de esto, Coto tomó el micrófono y con aplomo se lanzó a hacerle dueto al reconocido artista urbano. Con carisma, sonrió y hasta pidió aplausos mientras interpretaba la canción.

En los primeros versos, Toledo lo bromeó nuevamente, cuando el comunicador, señalándolo, cantó el verso que reza “tomando en el bar, pienso en ti”. “No debería pensar en mí”, interrumpió el cantante, provocando las risas de Alejandro Coto.

El periodista terminó su curiosa participación entre carcajadas, aplaudido por sus colegas y con un último chiste del autor de El sarpe, quien lo despidió haciendo mofa de su peinado.