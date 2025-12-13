Viva

Periodista de Repretel fue captado haciendo algo inesperado en fiesta de la empresa: vea el video

La televisora realizó una actividad navideña para sus trabajadores

Por Juan Pablo Sanabria

Repretel celebró recientemente una fiesta navideña para sus empleados. En el evento, uno de los periodistas de la televisora se robó el show al hacer algo inesperado, que tiene como requisito indispensable despojarse de toda timidez.








Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

