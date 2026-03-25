Ginnés Rodríguez muestra la cicatriz de su cirugía de columna y cuenta cómo vive su recuperación

Ginnés Rodríguez fue operada de una escoliosis el 17 de marzo, en el hospital Calderón Guardia.

Ginnés Rodríguez, periodista y presentadora de Las historias, de Repretel, compartió con sus seguidores cómo avanza su proceso de recuperación tras la cirugía de columna, a la que se sometió recientemente. En sus redes sociales también mostró la cicatriz que le quedó como resultado del procedimiento.

La intervención fue una cirugía para corregir una escoliosis severa, la cual le provocaba una curvatura mayor a 40 grados y fuertes crisis de dolor que, incluso, en algunos momentos le impedía caminar.

“Miren nada más el porte, la presencia, el caminado, el tumbado que tengo. Quería nada más por aquí saludarlos, porque hoy amanecí sintiéndome muy bien”, dijo Rodríguez, quien afirmó sentirse animada y con buena energía.

Según contó, este miércoles 25 de marzo el dolor está controlado, tiene buen apetito y muchas ganas de continuar con los estiramientos y ejercicios recomendados por los especialistas.

No obstante, reconoció que los días anteriores fueron especialmente complicados. “Ayer yo estaba en esta cama revolcándome del dolor, no me acomodaba ni para un lado ni para el otro. Pero hoy estoy muy bien. Todo marcha divino. Estoy muy agradecida con Dios, agradecida con tanta gente a mi alrededor que con sus oraciones me tienen así, poderosa, fuerte y sin miedo a lo que viene”, expresó.

La comunicadora explicó que el proceso de recuperación ha sido difícil, pues no solo sufrió molestias en la espalda, sino también en el estómago. Contó que experimentó una parálisis intestinal y que los medicamentos le cayeron muy mal.

Posteriormente, mostró con orgullo la cicatriz de su intervención. “No ven qué cosa más preciosa. Es que uno tiene que ver hasta bellas este tipo de marcas de guerra... Es una obra de arte”, comentó sonriente.

Ginnés Rodríguez mostró la cicatriz de su cirugía. (Tomada de redes sociales)

Rodríguez adelantó que ya está pensando en qué hacer con la marca: “un tatuaje bien lindo porque representa un antes y un después” en su vida.

Finalmente, aseguró sentirse feliz y agradecida. “Me siento feliz de la vida”, concluyó la periodista.