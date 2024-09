Chef representará a Costa Rica en prestigioso concurso de cocina: ‘Decidí mandarme sin miedo’

Uno de los anhelos más grande del chef costarricense Kenneth Ruiz era participar en el S.Pellegrino Young Chef Academy, un prestigioso concurso de gastronomía a nivel internacional; sin embargo, confiesa que no se sentía listo para esta competencia, por lo que fue una meta que pospuso por años.

Este 2024 las cosas cambiaron, pues el concurso acepta a chefs de diferentes partes del mundo, siempre y cuando sean menores de 30 años, y Kenneth tiene 28, por lo que era ahora o nunca.

“Esta competencia siempre se ha sabido que es una de las más importantes de cocina en el mundo y aunque había querido participar, nunca había tenido esa convicción y esa confianza de que tenía lo que se necesita para hacerlo. Pero bueno, sabía que si no lo hacía ahorita ya no lo podía hacer después. Entonces decidí mandarme sin miedo”, revela.

El chef Kenneth Ruiz tiene 28 años, por lo que este 2024 era la última oportunidad que tenía para competir en el S. Pellegrino Young Chef Academy. (Cortesía Content Lab)

Para este concurso el joven, oriundo de Desamparados, apostará por una receta en el que resaltarán los sabores caribeños. Este platillo incluyó macarela (un tipo de pescado bastante común en el Caribe), el cual se cocina al carbón, curado y barnizado con titote; así como puré de plátanos maduros asados, aceite de hojas de culantro y chips de cáscara de plátano.

Su intención es sorprender a los jueces con sabores bien conocidos por los costarricenses, con ingredientes que son fácil de conseguir; al tiempo que habla del cero desperdicio de los productos.

“Son ingredientes sumamente cotidianos, no vamos a usar nada estrambótico: estamos usando culantro, coco, plátano maduro, chile panameño y al final creo que eso es lo bonito, que son ingredientes que aquí se conocen, pero que para un chef extranjero sea un sabor diferente, que tal vez no haya probado antes”, asegura.

La competencia latinoamericana, que se llevará a cabo en Perú, del 22 al 25 de setiembre, también se enfoca en la sustentabilidad, por lo que la organización consideró que la propuesta del tico se adapta a la perfección.

Este es el segundo concurso en el que el chef participa y que lo deja con posibilidades de ir al extranjero; sin embargo, es la primera vez que saldrá del país, pues la competencia internacional del otro concurso que ganó se iba a realizar en el 2020, año de la pandemia, lo que llevó a la organización a cancelarlo.

Si bien el chef no debe llevar los ingredientes, sí piensa llevar algunos utensilios, como los platos, pues no sabe si las piezas de cerámica que les van a proporcionar en el concurso va a calzar bien con su platillo.

Además, en estos días previos a la competencia, se ha dedicado a estudiar a sus contrincantes, que incluye chefs de países como Brasil, Chile, Argentina y Colombia.

“Me emociona bastante salir del país, porque es la primera vez que voy a salir; pero además me ilusiona saber que voy a una competencia, entonces he analizado a algunos de los competidores y son cocineros con buena experiencia. Eso me genera mucha presión, pero me motiva poder competir con gente de ese calibre”, asegura.

Y aunque ya siente el peso del certamen, se percibe fuerte para enfrentar el reto y no pierde de vista su objetivo: demostrar que la gastronomía costarricense es buena y que vale la pena descubrir los sabores criollos. Su intención es posicionar a Costa Rica en el “mapa gastronómico” o, al menos, poner “un granito de arena” para alcanzar ese propósito.

El chef Kenneth Ruiz quiere sorprender al jurado con sabores y productos muy criollos. (Cortesía Content Lab)

Los jueces del certamen valorarán las destrezas técnicas, las técnicas de cocción, la receta, la creatividad, la capacidad de definir la propia experiencia, conocimiento y habilidades profesionales de manera distinta e innovadora. Además, calificarán la capacidad de comunicar su propia visión del mundo y de la cocina, en un mensaje claro con su platillo.

Si el chef tico Kenneth Ruiz gana esta competencia latinoamericana, obtendrá el pase para concursar en la gran final, que se va a efectuar en Milán, Italia.