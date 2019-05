“Yo quería participar y mandé mis papeles. Sin embargo, mediante un correo electrónico, me dijeron que no había sido elegido. Me dio mucha pena y olvidé el asunto. Para mi sorpresa, faltando unos tres días para el certamen, me dijeron que uno de los 20 participantes no iba a ir, que si yo quería sustituirlo, claro que dije que sí y, bueno, terminé ganando”, contó Ruiz, de 23 años, quien trabaja como chef en el restaurante Quattro del Hotel Wyndham San Jose Herradura.