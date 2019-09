“Manos en la masa no lo abrí por un impulso creativo porque no soy chef, soy cocinera. Yo no estudié cocina y mi pasión no se mueve porque quiera ser reconocida como chef, ni porque quiero un premio como chef, ni porque quiero hacer cosas como las que hacen los chefs. No me considero artista de la gastronomía, sino cocinera y las cocineras lo que hacemos es preservar la tradición”, subraya.