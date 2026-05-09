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‘Frida, pintando la esperanza’: una mirada luminosa a la artista que convirtió el dolor en arte

Desde la perspectiva de sus creaciones y más allá del sufrimiento, Costa Rica será testigo de una obra musical que repasa la vida de la pintora mexicana

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Por Jessica Rojas Ch.
Frida, pintando la esperanza
La actriz Florianne Valadez creció rodeada por la historia y el legado de Frida Kahhlo. Ella compuso la música y escribió el texto de la obra 'Frida, pintando la esperanza', que se presentará en Costa Rica. (Cortesía Interamericana de Producciones)







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Frida pintando la esperanzaFlorianne Valadez
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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