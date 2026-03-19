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Musical inmersivo sobre Frida Kahlo deleitará a Costa Rica: vea aquí todos los detalles

El montaje tendrá una única presentación en nuestro país

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Por Jessica Rojas Ch.
Frida, pintando la esperanza
El musical 'Frida, pintando la esperanza' será protagonizado en Costa Rica por la dramaturga, actriz y cantante Florianne Valadez. (Cortesía Interamericana)







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Frida, pintando la esperanzaFrida KahloTeatro Auditorio Nacional
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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