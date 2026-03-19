Musical inmersivo sobre Frida Kahlo deleitará a Costa Rica: vea aquí todos los detalles

El musical 'Frida, pintando la esperanza' será protagonizado en Costa Rica por la dramaturga, actriz y cantante Florianne Valadez.

El musical inmersivo Frida, pintando la esperanza, basado en la obra y legado de la mexicana Frida Kahlo, se presentará en Costa Rica. Interamericana de Producciones, empresa a cargo del montaje, confirmó que el espectáculo tendrá una única presentación en suelo tico.

Se trata de una puesta en escena que rinde un homenaje a la famosa artista, quien transformó su dolor en arte. “Es un espectáculo íntimo y conmovedor que llevará al público a un viaje por la vida de la icónica pintora”, explicó la producción en un comunicado de prensa.

La presentación será en el Teatro Auditorio Nacional, del Museo de los Niños, el 16 de mayo. El espectáculo comenzará a las 7 p. m.

"Frida, pintando la esperanza reconstruye y destaca los pasajes más importantes de su vida, integrando sus obras más icónicas y los aspectos más relevantes de su vida", continuó la información de prensa. En la obra se podrá escuchar música original que confluirá en una experiencia teatral y sensorial para el público.

El montaje será protagonizado por la dramaturga, actriz y cantante Florianne Valadez.

Frida, pintando la esperanza

Las entradas están a la venta en el sitio eticket.cr a partir de este jueves 19 de marzo para clientes de las tarjetas American Express.

El viernes 20 y sábado 21 de marzo la compra estará disponible para los tarjetahabientes de BAC Credomatic. La venta para cualquier tipo de tarjeta será a partir del domingo 22.

Los precios y localidades son:

Primer piso (lunetas filas AA a la G): ¢46.200.

Primer piso (luneta filas H a la N): ¢42.600.

Segundo piso: ¢34.600.