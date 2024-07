Cejas, flores y revolución: Frida Kahlo como ícono de la cultura pop

Un adorno de flores en la cabeza, cejas tupidas y un bigote. Estos tres elementos pueden ser identificados con la imagen de una mujer revolucionaria, una artista que, aún después de su muerte, marcó a miles y miles de personas en el mundo con su talento y también con la historia de su sufrimiento. El legado de la pintora mexicana Frida Kahlo no es solo su obra, es el mensaje en torno a su vida, uno que no se limita a su arte. Ella se volvió todo un ícono de la cultura pop alrededor del mundo.

Antes de morir, en el cierre de su diario, Frida escribió: “Espero alegre la salida y espero no volver jamás”; sin embargo, nunca se fue. Su historia, sus obras y su propia imagen, esa que pintó tantas veces en los autorretratos que se hicieron famosos, siguen vigentes, incluso 70 años después de su muerte.

Sufrió tanto en vida que no le importaba perderla, así que se despidió como era: una grande, una mujer fuerte que superó, pese a todos los pronósticos, sus problemas de salud, unos que a cualquiera lo hubieran acabado pronto, pero no, Frida no iría tan fácilmente.

Murió el 13 de julio de 1954, apenas unos días después de cumplir 47 años. Sin embargo, fue varios años después cuando su trabajo se volvió lo que hoy podríamos considerar viral.

Sus obras salieron de México para llegar a grandes ciudades donde trascendió en lo artístico y también en campos en los cuales ella era muy crítica, como la pérdida de la autenticidad y el capitalismo, por ejemplo. Cuando era adolescente, ella se unió al partido socialista y a los 20 años se convirtió en integrante del Partido Comunista Mexicano, siempre se identificó como simpatizante de las ideologías de izquierda, así que siempre queda la duda de qué pensaría Frida al ver su rostro siendo utilizado por el capitalismo, por medio de la cultura pop, en camisetas a la venta en Forever 21 o en bolsos, espejos de cartera y hasta en una Barbie.

Revolucionaria como fue, rompiendo paradigmas en un México machista, Frida ahora se da taco a taco con otro revolucionario como ella: Ernesto Che Guevara, que también se volvió un ícono que absorbió la cultura pop.

Es posiblemente la artista plástica cuya cara es una de las más reconocidas en la historia, porque sí, la vemos hasta en stickers de WhatsApp, en tazas para el café y pintada en paños de playa o en una tostadora de pan. Otros grandes artistas del mundo están bien identificados en la cultura pop como Pablo Picasso o Andy Warhol, pero, en sus casos, son sus obras las que ocupan un lugar en el imaginario colectivo. Frida no, Frida es ella, es su rostro en cualquier artículo que nos podamos imaginar.

En los últimos años, la imagen de Frida se ha extendido no solo a la moda y a los artículos de regalo, sino también ha estado presente en la música, el cine y los movimientos sociales. Su obra artística, su vida y su actitud han sido inspiración para otras artes.

Frida pintó de manera profundamente personal y universal a la vez, sus obras son conocidas por su estilo único. Sus autorretratos representan de manera poderosa su dolor físico y emocional. Con el pincel, abordó temas de identidad, sufrimiento, feminidad y resistencia, enfoques auténticos que resuenan en muchas personas que ven reflejadas en sus pinturas sus propias luchas, algo que, por supuesto, la volvió más una propiedad del común.

Es un símbolo de resistencia y empoderamiento, ya que en su vida enfrentó diversos desafíos, desde problemas de salud severos hasta dificultades personales (como su problemática relación con el también pintor Diego Rivera).

La identidad cultural también juega un papel crucial en la obra de Frida. A través de su vestimenta y su arte, ella celebró su herencia mexicana en un momento en que la identidad nacional era un tema importante en México. Usaba trajes tradicionales tehuanas como un acto de resistencia cultural. En sus pinturas había elementos de la mitología azteca, del folclor mexicano y de la naturaleza de su país. Esta celebración de la identidad cultural la ha convertido en un símbolo de orgullo mexicano que no solo se lleva en la sangre, sino que también se puede demostrar por medio de una diadema o una gorra con la cara de la artista.

En una época en que las mujeres tenían roles limitados en la sociedad, la artista vivió de manera independiente y desafiante. Sus trabajos a menudo abordan temas relacionados con el cuerpo femenino, la maternidad y la sexualidad. Estos temas han sido celebrados por su calidad, pero también por su relevancia.

En el 2018, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la compañía Mattel lanzó una Barbie inspirada en Frida Kahlo. (Archivo)

La comercialización de Frida Kahlo y su impacto en la cultura pop

Aunque nunca sabemos qué pensaría Frida de su rostro en una camiseta, quienes sí lo disfrutan con certeza son las personas que llevan orgullosas su imagen hasta en la taza del almuerzo que llevan al trabajo, porque de Frida hay de todo y más. Sus cejas unidas, el bigote y las flores en su cabello son inconfundibles.

La exposición de su imagen no está limitada, como sus obras, a estar dentro de museos o salas de exhibición, cualquiera tiene acceso a ella, así que de también esto influye en que su popularidad haya alcanzado límites inesperados, tanto para estar al mismo nivel del rostro atormentado de Kurt Cobain, cantante de Nirvana, quien falleció 40 años después que la pintora.

Un factor decisivo en la masificación de la imagen de Frida fue su presencia en ámbitos como el cine. Recordemos la película titulada Frida, del 2002, protagonizada por la mexicana Salma Hayek; esta producción acercó todavía más la historia de la artista al público que tal vez no estaba tan familiarizado.

La imagen de Frida Kahlo también se ha usado para sellos postales, como este ejemplo que circuló en Togo, en el 2019. (spatuletail/Shutterstock)

Documentales como Frida (Amazon Prime) que se estrenó este 2024, o Convertirse en Frida Kahlo (Disney +, 2023), Chez, Frida Kahlo (2011), Frida Kahlo and Tina Modotti (1984), así como películas destacadas de la talla de Dos Fridas (2018) y Frida, naturaleza viva (1983), son solo algunos ejemplos de la historia de la artista llevada a la gran pantalla.

En este apartado no podemos dejar por fuera la aparición de Frida como una Catrina en la popular película Coco (Disney, 2017). El personaje le ayuda al protagonista y a su familia en la búsqueda de Ernesto de la Cruz; se hizo reconocida entre la niñez en los últimos años porque es “Frida la de Coco”.

En la literatura, muchas obras se han escrito sobre la artista: El diario de Frida Kahlo, de Sarah M. Lowe; Kahlo: 1907-1954, de Gerry Souter; Kahlo, de Andrea Kettenmann; Frida Kahlo: The Gisèle Freund Photographs, de Gérard de Cortanze; Frida Kahlo, de María Isabel Sánchez Vergara o El último secreto de Frida K., de Gregorio León, entre otros.

Hasta en tazas para el café se ve la popular imagen de Frida Kahlo. Foto: Archivo.

La música, por supuesto, también se ha rendido a ella llevando su historia más allá de las fronteras gracias al idioma universal. La cantautora mexicana Lila Downs ha expresado varias veces que Frida ha sido una inspiración para ella en lo artístico, incluso varias canciones suyas son parte de la banda sonora de la película del 2002.

“Me inspiró a seguir buscando mis raíces, atravesando el arte y la música. Me atreví a portar la indumentaria de mi etnia mixteca y de toda Oaxaca con orgullo, mostrando la estética de los pueblos originarios”, manifestó Downs en una entrevista con Google Arts & Culture.

Chris Martin, cantante de la popular banda Coldplay, confesó que siempre había sido admirador de la obra de Frida y que después de hacer una visita a la Casa Azul (hogar de Kahlo) se inspiró en la pintura Viva la vida para el disco Viva la Vida or Death and All His Friends, publicado por la agrupación en el 2008. ¿Cuántos fans de Coldplay habrán conocido a la mexicana a partir de este álbum?

Imposible olvidarse de la Frida Kahlo catrina que presentó Disney en la película 'Coco', del 2019. Este personaje acercó la historia de la artista a los niños. (Captura de pantalla 'Coco')

Es conocido que Madonna, la reina del pop, siente una particular admiración por la mexicana; es su fanática declarada. En la portada del disco Madame X, Madonna hace un homenaje a la pintora que la ha inspirado a lo largo de su trayectoria musical. En el video de la canción Bedtime Story, hay varias referencias a las obras de la artista; además, la tapa del disco Rebel Heart es una imagen inspirada en una fotografía de Frida y en el tema Graffiti Heart, de esa misma producción, la menciona en su letra.

“Frida utilizó sus brazos y su pintura para transformar el dolor en belleza. Creció como una marginada y yo me puedo sentir identificada con eso. Si Frida Kahlo pudo soportar todo el dolor y el sufrimiento y seguir adelante creando obras maravillosas sin sentir pena por sí misma, pensé que yo también podía”, comentó la cantante en una entrevista con Vanity Fair, en el 2023.

Flores para Frida, un disco completo dedicado al legado artístico de la mexicana, fue publicado por la colombiana Flora Martínez, quien también realizó el montaje de una obra musical (que ella protagonizó) y que llevó a varios países de Latinoamérica, incluido Costa Rica.

Muy al estilo 2020, el diseño de esta camiseta nos presenta a Frida Kahlo como si hubiera vivido la pandemia de la covid-19. Foto: Archivo.

El mexicano Sergio Arau canta en Mi Frida sufrida: “De tu vida todos saben del oriente al occidente. Hablamos de tus desdichas y también de tu accidente. Demostraste que eras hija de la hoz y del martirio. Y pintaste tus angustias en los cuadros, tu delirio”. Otras canciones inspiradas en la artista plástica son Lo que el viento nunca se llevó (Fito Páez), Tormento (Mon Laferte), Scar Tissue (Red Hot Chili Peppers) y What the Water Gave Me (Florence and the Machine).

Además, el mundo de los juguetes no podía quedar por fuera. De Frida hay muñecas y muñecas, pero tal vez la más famosa fue la que lanzó la compañía Mattel en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el 2018. Como parte de una línea de barbies llamada Sheroes (heroínas), se diseñó una de estas muñecas en honor a Frida Kahlo.

Frida vive en cada obra, en cada objeto que lleva su imagen, y en cada persona que encuentra inspiración en su historia a pesar de las contradicciones entre sus ideales y su actual comercialización. Su influencia sigue viva y en expansión. La Fridamanía parece ser imparable.

Además de sus problemas de salud, Frida Kahlo sufrió mucho por las infidelidades de su esposo Diego Rivera. Foto: Archivo.

Las imágenes del rostro de Frida Kahlo está hasta en pequeños artículos, como estas máscaras para pestañas. Foto: Archivo.

En noviembre del 2012, Frida Kahlo fue la imagen de la portada de la revista 'Vogue México'. La foto original fue tomada en 1939 por el artista húngaro Nickolas Muray. Foto: Archivo.