Récord histórico para Latinoamérica: obra de Frida Kahlo es la más cara subastada de una artista mujer

Una obra de Frida Kahlo rompió récords en una subasta millonaria y superó a todos los artistas latinoamericanos

Por AFP
Frida Kahlo impuso un récord histórico en subasta con una pintura que alcanzó $54,6 millones en Nueva York.
Frida Kahlo impuso un récord histórico en subasta con una pintura que alcanzó $54,6 millones en Nueva York. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







