Récord histórico para Latinoamérica: obra de Frida Kahlo es la más cara subastada de una artista mujer

Frida Kahlo impuso un récord histórico en subasta con una pintura que alcanzó $54,6 millones en Nueva York.

Un autorretrato de Frida Kahlo, titulado El sueño (la cama), se vendió por $54,6 millones el jueves en una subasta realizada en Nueva York por la casa Sotheby’s.

La cifra convirtió esta pieza en la obra más cara vendida en una subasta por una mujer y por un artista latinoamericano, superando así todos los registros anteriores.

Hasta ahora, el récord en obras de mujeres lo sostenía Georgia O’Keeffe, cuya pintura alcanzó $44,4 millones en 2014. Kahlo también rompió su propia marca previa entre artistas latinoamericanos, que databa de 2021, cuando su autorretrato Diego y yo se vendió por $34,9 millones en la misma casa de remates.

La obra de 1940 fue presentada como la pintura más valiosa de una artista mujer jamás vendida en una subasta, según publicó Sotheby’s en la red social X.

Kahlo pintó el cuadro durante una década clave de su trayectoria artística, marcada por su vínculo con el muralista mexicano Diego Rivera. La pieza fue subastada con una estimación previa de entre $40 y $60 millones. El nombre del comprador no fue divulgado.

La pintura muestra a la artista dormida en una cama flotante. Encima del dosel se ubica un esqueleto de gran tamaño con dinamita amarrada en sus piernas.

Elementos personales y folclóricos

Anna Di Stasi, encargada del área de arte latinoamericano de Sotheby’s, explicó que el autorretrato fusiona elementos del folclor mexicano con el surrealismo europeo. Destacó que se trata de una imagen profundamente personal, como otras piezas de la pintora.

El dolor y la muerte fueron constantes en la vida de Kahlo, quien enfrentó graves problemas de salud debido a la poliomielitis en su niñez y a un accidente de autobús en 1925. Falleció en 1954 a los 47 años.

Aunque Kahlo expresó desacuerdo con que su obra se clasificara dentro del surrealismo, Di Stasi señaló que, al observar la iconografía presente en esta pintura, resulta pertinente esa asociación.

La subasta se llevó a cabo en la nueva sede de Sotheby’s, el Breuer Building, un inmueble de arquitectura modernista ubicado en Manhattan y anteriormente usado por el Whitney Museum.

Otros récords en subastas

La mayoría de las obras más caras creadas por mujeres corresponden a figuras destacadas del siglo XX. Entre ellas se encuentra una escultura en forma de araña de la artista francesa Louise Bourgeois, vendida en 2023 por $32,5 millones.

Dos días antes de la venta de El sueño (la cama), Sotheby’s logró otro récord con la pintura Retrato de Elisabeth Lederer, del austríaco Gustav Klimt, que alcanzó $236,4 millones. Este retrato, elaborado entre 1914 y 1916, se convirtió en la segunda obra más cara de la historia vendida en subasta. Representa a la hija de un mecenas del artista, vestida con un traje imperial chino frente a un tapiz azul de inspiración asiática.

El récord absoluto lo sigue teniendo Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, vendido por $450 millones en 2017.

