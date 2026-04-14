Figura de Teletica sorprendió con la revelación de una noticia que tenía muy bien guardada: ‘No me lo creo’

Esta figura de Teletica llamó la atención de sus amigos y seguidores al dar a conocer una noticia que tenía bien guardada.

Una figura de Teletica sorprendió a sus seguidores con una noticia que se tenía bien guardada y que le cambiará la vida para siempre.

El DJ y bailarín brasileño Neto Rangel, quien trabaja en Sábado feliz y fue uno de los participantes de la última edición de Mira quién baila, confirmó en sus redes sociales que pronto se convertirá en papá de un niño.

En su perfil de Instagram, el brasileño mostró un video de la revelación del sexo del bebé, el cual espera junto a su pareja, Camila Herrera, a quien etiquetó en la publicación.

La pareja se mostró muy feliz al darse cuenta de que pronto serán padres de un niño, un “Netiño”, como dijo en tono de broma el papá.

Neto Rangel y su pareja Camila Herrera serán padres de un niño. (Instagram)

Ser padre es una noticia que Neto había esperado por mucho tiempo. “Todavía no me lo creo. Con el corazón lleno de ilusión y felicidad vengo a compartir con ustedes que mi princesa y yo vamos a tener un bebé. Gracias, mi amor, por permitirme cumplir este sueño (...) El tiempo de Dios es perfecto”, escribió el artista.

La revelación tomó por sorpresa no solo a los seguidores de Neto, sino también a muchos amigos, quienes manifestaron sus felicitaciones en la publicación. Su coterráneo JP Olivera escribió en portugués: “Adoro. Muy feliz por ustedes, una gran noticia”; Yiyo Alfaro y Ericka Morera también reaccionaron emocionados.