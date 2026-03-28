¿Nuevo amor? Presentadora de Teletica sorprendió con quien ahora se roba su atención (video)

La presentadora de Teletica mostró en sus redes sociales a su nuevo gran amor.

Una de las presentadoras del programa Sábado feliz, de Teletica, mostró en sus redes sociales que tiene una pequeña mascota que está robándose todo su amor: una cabra.

Se trata de Gipzy Montoya, quien también fue figura hace varios años del desaparecido programa A todo dar.

En sus publicaciones, Montoya les mostró a sus seguidores cómo cuida de Valentina, la pequeña cabra que, según dijo, tiene apenas un mes de edad. El animalito depende totalmente de Gipzy, ya que está aún en desarrollo.

En los videos se ve a la presentadora alimentar a Vale, como le llama, con un chupón con leche y, además, cómo pasan tiempo juntas, incluso acostadas en el sillón descansando.

“Ellos no necesitan un hogar perfecto, solo un amor que nunca los abandone”, escribió la presentadora junto a una fotografía en la que presentó a la mascota.

Ella es Valentina, la cabra que tiene enamorada a Gipzy Montoya, presentadora de Teletica. (Instagram)

Gipzy es dueña de dos perros que son de gran tamaño y por eso sus días ahora son un poco más caóticos, pero los afronta con mucho amor.

Como Gipzy, otra famosa también es dueña de una cabra. Johanna Solano ha mostrado en muchas ocasiones lo bien que la pasa con Pedro.

Vea a Valentina, el nuevo amor de Gipzy Montoya: