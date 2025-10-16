Johanna Solano anunció la llegada de Pedro: ‘Ya eres el ser más amado’

La exmiss Costa Rica y presentadora de televisión Johanna Solano sorprendió a sus seguidores al anunciar la llegada de Pedro, el nuevo miembro de su familia.
Con un chupón y un pañal, la creadora de contenido dio a conocer que tenía un nuevo “bebé” en casa, aunque no se trata de un bebé humano, sino de un cabrito al que decidió adoptar con mucho cariño.
“No hace ni dos meses que naciste y ya eres el ser más amado: ¡bienvenido a nuestra familia, Pedrito!”, escribió Solano en Instagram, mostrando su entusiasmo por la nueva compañía animal.
Según la exreina de belleza, la integración del pequeño cabrito a su familia responde al hecho de que estos animales, al igual que ocurre con los bovinos, suelen ser poco valorados porque no producen leche.
“Al igual que en la industria lechera de vacas, un macho como Pedrito no sirve de mucho para quienes comercian con leche de cabra. Estos bebés no hacen más que agotar la leche materna que se necesita vender”, explicó.
Recibirlo en su casa, aseguró, fue como darle una segunda oportunidad.
“Con todo y su personalidad alegre y cariñosa, si al cabo de unas semanas más no logra venderse termina siendo la comida de alguien más. Así que sí, Pedrito es un sobreviviente y será el más feliz de todos. ¡Gracias a Dios por haberlo cruzado en mi camino!“, añadió.
La figura de televisión compartió videos y fotografías del cabrito corriendo, brincando de un lado al otro e incluso viendo televisión con ella, demostrando la estrecha unión que han formado.
