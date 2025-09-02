Viva

Johanna Solano recibe insólita petición de un seguidor en redes sociales

El pedido lo hizo a través de Instagram y la presentadora no tardó en responderle

Por Fiorella Montoya

Johanna Solano, reconocida modelo, atleta y reina de belleza de Costa Rica, volvió a llamar la atención en redes sociales. La también presentadora reveló a sus seguidores un curioso mensaje que recibió en su cuenta de Instagram.








Johanna Solano
Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

