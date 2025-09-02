Johanna Solano recibe insólita petición de un seguidor en redes sociales

Johanna Solano , reconocida modelo, atleta y reina de belleza de Costa Rica, volvió a llamar la atención en redes sociales. La también presentadora reveló a sus seguidores un curioso mensaje que recibió en su cuenta de Instagram.

El usuario le solicitó un monto de dinero con estas palabras: “Hola, te quiero pedir un favor enorme. ¿Me podrías pasar ¢600.000 para un tratamiento?”.

La reacción de Solano no tardó en llegar. En lugar de responder con palabras extensas, publicó una fotografía en la que aparece con la mano sobre el rostro, en gesto de resignación. Junto a la imagen escribió: “ok… la gente”, acompañada de un emoji con los ojos en blanco.

Johanna Solano ha participado en la conducción de programas como 'Nace una estrella' y competencias de ciclismo. (Instagram)

Solano se ha caracterizado por su cercanía con el público y por compartir tanto sus rutinas deportivas como anécdotas personales en sus plataformas digitales. En esta ocasión, la ex Miss Costa Rica mostró sorpresa ante la curiosa solicitud.