Johanna Solano reclama a sus seguidores por adopción de mascotas: ‘No hay nada que me enoje más’

Johanna Solano, Miss Costa Rica 2011 y presentadora de Nace una estrella, compartió a través de su Instagram una serie de historias dedicadas a las personas que le escriben para dar en adopción a sus mascotas.

Solano escribió “Por favor no me escriban para ayudarles a encontrarle casas a sus perros cuando ya se aburren de ellos o no entran dentro de su nuevo estilo de vida”. Esto relacionado con que ella comparte en sus redes a algunos animales en adopción que nunca han tenido un hogar.

Junto a la descripción 'los tocan a ellos, me tocan a mí', Johanna Solano compartió esta fotografía junto a sus mascotas en Instagram. (Instagram)

La presentadora continuó explicando que cuando le escriben para que publique una mascota que sí tiene una familia, es motivo de molestia para ella, pues a su parecer tener un animalito es un compromiso de por vida a pesar de lo complicado que pueda ser. “Por supuesto que no es fácil. ¡Díganmelo a mí que tengo ocho! Alimento, veterinario, facturas, problemas de espacio, tiempo, mudanzas…”, agregó.

LEA MÁS: Johanna Solano recibe apoyo psicológico para enfrentar su grave lesión: ‘Han sido días difíciles’

Johanna ha dejado claro que es una amante de los animales y sus ocho cachorros siempre roban protagonismo en el contenido que sube a su plataforma.

Para finalizar, añadió “Si quiere darle una mejor vida, adelante y gracias, pero no me escriban a mí para encontrarles hogar, estoy demasiado ocupada buscándole hogar a aquellos que realmente nunca han tenido ninguno”.