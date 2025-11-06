Presentadora de Teletica estrenó casa tras difícil construcción: su esposo se amputó un dedo y sufrieron estafa

La presentadora de Teletica presentó su nueva casa en Cartago al programa 'De boca en boca'.

La presentadora Gipzy Montoya, del programa Sábado feliz, de Teletica, mostró su nueva casa en Cartago. Montoya recién pudo estrenar su hogar luego de un difícil proceso de construcción en el que incluso fue víctima de estafa.

Según explicó al programa De boca en boca, los encargados de construir la casa desaparecieron con una parte del dinero que la conductora y su esposo habían invertido.

No obstante, tras ese momento amargo, por fin lograron estrenar su morada, en la que viven con su hijo menor y sus mascotas.

“Bienvenidos a mi casita. Después de todo lo que pasamos, gracias a Dios ya estamos acá en Cartaguito, así que quiero enseñarles un poquito. Faltan cositas, pero ya está la mayoría”, dijo la exchica A todo dar.

“Decidimos hacer algo pequeñito. Y bueno, gracias a Dios fue pequeñito, porque después de la torta no sé cómo hubiéramos podido terminar”, añadió.

Además, reveló que durante la construcción del inmueble, al que todavía le faltan detalles, su esposo sufrió un accidente y utilizando un esmeril se amputó parte de un dedo de la mano.

“Él sabe manejar las herramientas y todo eso, pero como ustedes vieron, mis perros son bastantes grandes. Uno de ellos se salió y mientras estaba cortando le brincó la espalda. Entonces, él perdió el control y se cortó. Se amputó uno de los dedos y otros tres se los tuvieron que reconstruir”, relató Montoya.

Gipzy Montoya hizo un recorrido por su nueva casa. (Captura de video/Captura de video)