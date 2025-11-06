Periodista de Teletica recibió dura llamada antes de salir en vivo y esta fue su reacción: ‘Ella lo hubiera querido así’

Aunque a ojos del público de Teletica todo transcurrió normalmente; lo cierto es que para el periodista Jason Ureña su cobertura del martes por la noche estuvo marcada por una dura noticia.

Según reveló Ureña, minutos antes de pasar al aire en la edición estelar de Telenoticias del 5 de noviembre, recibió una llamada en la que le informaron del fallecimiento de su abuela.

A pesar del doloroso adiós de su abuelita, quien luchaba contra el cáncer, el joven comunicador tuvo la entereza para continuar con su labor y dar el pase en vivo.

“Decidí seguir, respirar y salir al aire en el noticiero porque así lo hubiera querido ella. Al final fue como un tributo, ya que fui testigo por muchos años de cuánto luchó por mí cuando le tocó asumir mi crianza tras el divorcio de mis papás, cuando yo tenía tan solo 4 años”, escribió el periodista en sus redes sociales.

“Por la mente me pasaban cuántas noches lloramos juntos, cuántas tardes nos reímos a carcajadas mientras tomábamos café en el patio de la finca bananera donde vivíamos. Dormimos abrazados, y me enseñó -entre muchas otras cosas- a ser un guerrero en la vida, tal y como ella la asumió”, añadió.

De acuerdo con Jason, ambos desarrollaron un vínculo muy cercano y él consideraba a su abuela como una madre.

“Hoy descansa ya, pero en mi mente retumbarán sus risas escandalosas por siempre, hasta que sea yo el que tenga que partir... Mi dolor es también el de mi mamá, mi abuelo, mi tía y mi tío; mis primas y mi hermano. A ellos un solo consuelo: algún día nos veremos de nuevo”, concluyó su emotivo mensaje.