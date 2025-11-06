Viva

Periodista de Teletica recibió dura llamada antes de salir en vivo y esta fue su reacción: ‘Ella lo hubiera querido así’

El comunicador estaba preparando su pase al aire cuando recibió la noticia de un sensible fallecimiento

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Jason Ureña, periodista de Telenoticias
Jason Ureña es uno de los jóvenes periodistas del noticiero de Teletica. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaJason UreñaTelenoticias
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.