Selena Gomez revela que no puede tener hijos y considera la gestación subrogada o adopción

La cantante y actriz Selena Gomez compartió que no puede gestar a sus propios hijos debido a problemas médicos, lo que la ha llevado a considerar la gestación subrogada o la adopción. En una reveladora conversación con la revista Vanity Fair, Gomez habló abiertamente sobre sus aspiraciones de formar una familia, así como su proceso de aceptación frente a las limitaciones médicas que enfrenta. “No es como lo imaginé”, confesó. “Pensé que sucedería como le sucede a todos, pero estoy en paz con la idea de que mi camino será diferente”.

A lo largo de la entrevista, Gomez, de 32 años, detalló cómo estas dificultades han impactado sus planes de maternidad. “Me parece una bendición que haya personas dispuestas a hacer gestación subrogada o a adoptar. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, aunque sea distinto”.

Selena, diagnosticada con lupus en 2013, ha sido transparente acerca de su lucha contra esta enfermedad autoinmune, que la llevó a someterse a un trasplante de riñón en 2017. Este diagnóstico ha tenido efectos profundos en su salud física y mental, lo que influye en su decisión de buscar alternativas para formar una familia.

En la entrevista, Gomez también habló sobre su relación con el productor musical Benny Blanco, con quien colabora desde hace varios años y recientemente inició una relación romántica. Aunque la pareja mantiene su relación con discreción, Gomez asegura que no siente presión para casarse pronto. “Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos, pero no hay reglas”, comentó.

Fama, salud mental y ‘Rare Beauty’

Gomez ha sido parte de la industria del entretenimiento desde temprana edad, debutando a los siete años en Barney y sus amigos. Desde entonces, ha intentado ser lo más auténtica posible, tanto en su vida pública como privada. “Dejé de usar pelucas y sombreros para pasar desapercibida hace mucho tiempo”, señaló, refiriéndose a sus intentos anteriores de ocultar su identidad.

A lo largo de su carrera, Gomez ha aprendido a aceptar su fama y la atención que esta conlleva. Con 425 millones de seguidores en Instagram, es la mujer más seguida en la plataforma. Sin embargo, actualmente se encuentra tomando un descanso de las redes sociales. “Me ha encantado desconectarme. He estado haciendo ejercicio y cuidándome. Es la primera vez que me tomo un descanso en mucho tiempo”, expresó.

Aparte de su carrera artística, Gomez también encontró éxito como empresaria. Su línea de maquillaje, Rare Beauty, alcanzó un valor de $2.000 millones. En las oficinas de la empresa, Gomez mantiene un espacio lleno de positivismo, con frases motivadoras en los espejos del baño, como “Encuentra consuelo en ser rara”. “Todo es completamente serio, y los productos realmente son buenos”, comentó la actriz.

Reconocimientos y nuevos proyectos

Recientemente, Gomez recibió su primera nominación al Emmy como Mejor Actriz de Comedia por su papel en Only Murders in the Building, donde comparte pantalla con Steve Martin y Martin Short. Además, se convirtió en la productora latina más nominada en la historia de los premios Emmy en la categoría de comedia. “Sentí que hice que la familia de mi padre se sintiera orgullosa”, dijo emocionada.

Gomez también tiene en puerta el estreno de Emilia Pérez, un musical cinematográfico dirigido por Jacques Audiard, donde interpreta a la esposa de un capo mexicano. La película, que llegará a los cines en noviembre, ha sido descrita por la actriz como un “sueño febril” y marca uno de los roles más arriesgados de su carrera.

La cinta está casi completamente en español, un desafío que Gomez enfrentó con gusto. Aunque no es hablante fluida del idioma, trabajó arduamente en su pronunciación para estar a la altura de sus coprotagonistas, Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón.

Amistades y música

Gomez también mantiene una estrecha amistad con la cantante Taylor Swift, a quien describe como una “hermana mayor”. Las dos suelen hablar de la industria, aunque la mayoría de sus conversaciones giran en torno a temas cotidianos. En cuanto a la música, aunque lanzó varios éxitos en español, incluyendo su EP Revelación del 2021, Gomez no tiene planes inmediatos de regresar al estudio. “La música es un pasatiempo que se salió de control”, admitió entre risas.

Mientras tanto, Gomez sigue disfrutando de su tiempo en el mundo analógico, enfocándose en su bienestar y en sus futuros proyectos profesionales.

