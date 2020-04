“En el video solo iban a participar modelos de Puerto Rico y un día antes de las grabaciones me avisaron a mí que estaba convocada. Recuerdo que esa semana estaba muy enferma y con asma (ella es asmática). La agencia me preguntó si estaba en condiciones para participar y les dije que sí. Me fui a una farmacia, compré medicamentos, me los tomé y al día siguiente, a las 5 a. m., estaba en el aeropuerto de Miami”, contó Freer este viernes en una conversación con Viva.