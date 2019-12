View this post on Instagram

Ha sido todo un orgullo vestir este hermoso traje típico inspirado en la carrera típica de nuestro país. Gracias @daniel_moreira_r, desde el cielo me hiciste brillar.❤️ Gracias @coopearsa por diseñar la rueda fue el completo perfecto para el vestido. Gracias @delbarcocr por mis zapatos que aunque no se ven fueron parte importante en toda la pasarela, siempre me sentí segura en cada pasó que di.❤️ . ¿Les gusto tanto como a mí? . La carreta típica de Costa Rica es un rasgo cultural costarricense que consiste en la decoración artesanal de carretas con distintos dibujos de llamativos colores, cada una con diseños únicos que pueden ser figuras geométricas, flores, animales o paisajes. La carreta típica es un elemento fuertemente arraigado a la identidad nacional del país, es símbolo nacional de Costa Rica y la tradición de pintarla fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.