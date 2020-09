Les dejamos uno de esos posts que nos provocan tanta admiración ante su actitud, ingenio y hasta buen humor, pues así como le habla a su cáncer en público, igual lo hace con la quimioterapia: “Querida Chemo, llevamos un rato sin vernos, aquí sigo tratando de ser tu amiga y pelear esta guerra al lado tuyo, te pido que seas buena y paciente conmigo, esta ronda me siento diferente, llevamos casi seis semanas sin vernos y me siento un poco nerviosa y desanimada, te pido por favor me des todas las fuerzas posibles, sé que soy fuerte pero por favor no te aproveches de mis fuerzas, no olvides que confío en ti, siempre recuerda que estamos en el mismo equipo, con amor, Coco Roper”.