“No se dan cuenta que están juzgando pellejo, porque el corazón sólo Dios lo conoce y gracias a Dios la justicia es de Él y no depende de ningún ser humano. Comparto esto porque no es la primera vez que me juzgan por algo tan efímero y estoy segura de que esto ocurre a todo nivel. Esto sólo genera inseguridades, malicia, y muchas cosas más no justificables. A veces pienso que por más pandemia, crisis y dolor siempre habrá un nicho de gente obstinada que vive solo para joder la vida de los demás, pero conmigo no pegaron y menos a mi edad y por todo lo que he pasado.