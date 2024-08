Édgar Silva en Teletica: Hace 10 años varias muertes marcaron su show de entrevistas

Teletica anunció que Édgar Silva vuelve a tener un programa en canal 7. El regreso del hijo pródigo se dará en El buscador en la red, un programa de entrevistas que tendrá su primer capítulo este miércoles 7 de agosto, a las 8 p. m. El guardameta Keylor Navas será el primer invitado.

Con este espacio, Silva retomará su faceta como entrevistador, la cual tuvo gran éxito 10 años atrás en el programa Las paredes oyen. En ese entonces, el periodista conversó con una selección de personalidades que iba desde Franklin Chang al Padre Minor.

Además, aquel programa —el último del presentador más allá de animar shows como Dancing With The Stars— estuvo marcado por coincidencias que para muchos tuvo un ‘aura de misterio sobrenatural’, para otros fueron motivo de chota contra Silva y, para el comunicador, nada más que “olfato periodístico”.

En total, tres invitados asistieron a Las paredes oyen sin saber que darían allí sus últimas declaraciones: Matteo Quintavalle, Manuel Antonio Pilo Obando y Alberto Beto Cañas. De hecho, estas entrevistas se publicaron de manera póstuma. Otro caso es el de César Meléndez, que a diferencia de los otros tres invitados, falleció dos años después de haberse emitido el programa en que participó.

Más allá del sinfín de comentarios surgidos tras los sensibles fallecimientos y las entrevistas publicadas en Las paredes oyen, lo cierto es que tales piezas audiovisuales (que, por cierto, ya no están disponibles en línea) revisten un gran interés, al haber mostrado de una manera tan íntima a personajes de gran notoriedad para Costa Rica.

Matteo Quintavalle

Matteo Quintavalle falleció el 28 de marzo de 2014 y su entrevista en 'Las paredes oyen' fue trasmitida el 3 de junio de ese mismo año. Foto: Captura

Siempre polémico y directo; cuestionable, pero también divertido: así se presentó el empresario Matteo Quintavalle en Las paredes oyen. El hombre, cuyo nombre se aprendió Costa Rica desde que en el 2007 apareció ofreciendo $3 millones para comprar a la Liga Deportiva Alajuelense, buscó con Silva un espacio para redimirse ante la opinión pública.

Al momento de la entrevista, Quintavalle figuraba como imputado en cuatro casos por aparente estafa, y en 2007 ya había sido condenado a seis meses de prisión por la misma causa. De esta pena, solamente cumplió dos meses en la cárcel, pues fue trasladado a la Clínica Bíblica por complicaciones en su salud.

Durante la conversación, Silva cuestionó al italiano -quien siempre aseguró que su dinero venía de inversionistas estadounidenses-, sobre cómo convencía a las personas para que pusieran en sus manos su capital económico.

Por otra parte, fiel a su estilo desenfadado, Quientavalle confirmó la atracción que siempre tuvo por el exfutbolista Allan Alemán, de quien fue agente. Entre risas, aseguró que Alemán no era un buen jugador sino que “era guapo”.

Además, una de las revelaciones más escalofriantes sucedió cuando Quintavalle afirmó haber pensado en acabar con su vida ‘2 o 3 veces’, por las dificultades que sus problemas judiciales causaban a su entorno cercano. De hecho, mencionó la posibilidad de ingerir una “pastilla de cianuro”, sustancia que, posteriormente, provocó el envenenamiento que lo llevó a su muerte.

Manuel Antonio ‘Pilo’ Obando

Pilo Obando falleció el 23 de abril de 2014 por una complicación cardíaca tras recibir un trasplante de riñón. El programa de 'Las paredes oyen' en el que participó fue emitido el 13 de mayo. Foto: Captura de Youtube

Manuel Antonio ‘Pilo‘ Obando, uno de los narradores deportivos más queridos de la historia de Costa Rica, acabó dando su última entrevista en la competencia de Repretel, medio en el que vivió su consolidación como ícono nacional.

La voz que emocionó al país con sus dichos graciosos y sus gritos de gol, lució mermada por los problemas renales que lo afectaban y que lo tenían en lista de espera para recibir un trasplante de riñón. Pilo, a quien casi todos recordaban como un genio alegre de los micrófonos, se mostró más bien arrepentido de los errores que cometió en su vida.

“Le agradezco que haya confiado en mí para manifestar todas las disculpas que quería pedir de forma pública, ante la gente que él consideró que había ofendido. Para mí es más importante esa voz de perdón que el volumen para cantar los goles. Descubrí que detrás de su notoriedad, no supo disfrutar en lo personal y con sus seres queridos el éxito que todos veíamos”, expresó Silva a La Nación en abril de este año.

En aquella entrevista, Obando describió crudamente su pasado: “Patán, mal padre, mal esposo, andaba en juergas; eso me encantaría a mí cambiarlo, devolverme totalmente. Por lo demás, no, déjelo quedito, está bien ahí”.

También dejó clara la exigencia que lo caracterizó al declarar que como locutor ‘era malo’. Esa era su medida, sin punto medio, aquello que no estuviera dentro de la excelencia, para él calificaba como malo.

Alberto ‘Beto’ Cañas

Alberto Cañas Escalante falleció el 14 de junio de 2014. Tres días después se emitió su entrevista en 'Las paredes oyen'. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro )

“Probablemente, he dicho cosas que no había dicho antes”, declaró Alberto Cañas al cerrar la entrevista con Édgar Silva. Esta frase demuestra el nivel de profundidad al que Silva logró llevar a los invitados de Las paredes oyen, pues Cañas no era precisamente un hombre que se anduviera con rodeos para manifestar sus pensamientos.

Los programas con Beto Cañas y Pilo Obando, explicó Silva en reiteradas ocasiones, se dieron por su ‘olfato periodístico’. Aunque su tesón y fuerza hacían creer que podía vencer hasta la muerte, Cañas ya tenía 94 años cuando realizó la entrevista.

“Ante todo, lamento mucho su muerte. Don Beto es de los pocos hombres extraordinarios en este país, con un nivel de inteligencia muy alta. Lo entrevisté en el primer grupo de elegidos para el piloto del programa. Hicimos siete entrevistas y, entre ellas, estaba él. Siempre quería un espacio con él; en aquel entonces, lo quería para Buen día, pero me decía que no se levantaba tan temprano. Luego, con Las paredes oyen, no lo pensé dos veces para llamarlo”, comentó el presentador a La Nación en 2014.

Como dato importante, la conversación entre Silva y ‘Don Beto’ se dio en el año del triunfo electoral del partido Acción Ciudadana, del cual Cañas fue miembro fundador.

César Meléndez

César Meléndez falleció a finales de 2016, dos años después de que se emitiera su entrevista en 'Las paredes oyen', el 24 de junio de 2014. Foto: Archivo

César Meléndez hizo en Las paredes oyen lo mismo que durante toda su vida: hablar desde el corazón y conmover con la verdad, sin afán de dar lástima. Así como su célebre obra El nica enfrentó a Costa Rica contra los prejuicios y la cruel discriminación que tiene contra la población nicaragüense, su testimonio en el programa demostró las duras condiciones que viven las personas que, como él, migran desde Nicaragua.

“Me dolía tanto ver a mi papá y a mi mamá que, además con la abuelita Elena, tenían que andar alquilando de casa en casa; porque nunca tuvimos casa propia. Aquel bregar de subirse en pick-ups baratos, haciendo el mejor esfuerzo”, relató Meléndez, quien llegó a Costa Rica cuando tenía solo 4 años.

El reconocido actor se emocionó hasta las lágrimas cuando expresó la enorme satisfacción que representó comprar una casa para su familia; una promesa que hizo a sus padres desde que apenas era un joven.

“Ese, no sé qué, se siente desde el niño que era en aquel momento, de tener que sacar el colchón a la calle donde están todos mis amiguitos con los que he jugado en el barrio. Tener que sacar las cosas tan íntimas, como el colchón, decía yo: ‘Ay, que no se vea ese colchón que no es tan bonito, que era de los de paja‘”, declaró Meléndez.