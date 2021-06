Así son sus días... “Soy muy disciplinada, me levanto, hago el café, desayuno con mi esposo, todos los días hablo una hora con mi papá Dios, escucho el mensaje del día, a las 9 me siento a trabajar hasta la noche, paro para hacer el almuerzo porque me encanta cocinar, siempre estoy haciendo algo. Llevo cursos sobre Jesús, sobre cómo servir, espiritualidad, siempre siempre estoy llevando cursos, adoro aprender, amo el cine, el contacto con la naturaleza, adoro pasear aunque hora la pandemia nos cortó todo, me gusta hacer ejercicio pero no me obsesiono ni con eso ni con las medidas ni con el peso, ni con la arruga”, dice entre risas, aunque admite que sí trata de cuidar la alimentación y, tal cual fue desde muy pequeña, sigue siendo una lectora voraz.