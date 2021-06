“Te soy honesto, cuando ya me tocó mi turno yo me dije ‘esto lo gano porque lo gano’. La canción que elegí fue Marinero, de Juan Bau (me canta otro pedacito para ubicarme). La cosa es que me llené de mucha seguridad y te puedo decir que me devoré el escenario... me acuerdo ver a Chino y estos otros maes como locos, yo no pensé en los cientos de gentes que estaban compitiendo”, recuerda el intérprete con elocuencia y emoción al rememorar este pasaje que marcaría su vida para siempre.