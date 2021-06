-- En este momento el único del que podría hablar y que está de tú a tú con Keylor es el de la Liga, Leonel Moreira, me parece que el papel que está haciendo ha salvado a la Selección... lastimosamente (en el juego contra Honduras que recién se definió por penales) hace un paradón y le rebota la bola y diay, se le fue para adentro y aún así he oído quienes se maravillan del paradón, entonces no vieron porteros de verdad, no vieron un Carlos Alvarado jugando en el América de México, y no lo mencionan nunca siendo uno de los mejores porteros de Costa Rica.... no vieron a Flaco Pérez, no vieron a un Emilio Sagot jugando en México, que fue catalogado entre los mejores porteros de Costa Rica... no vieron durante 10 años al Cholo Rodríguez jugando con el América de Cali, siendo el mejor portero de Colombia durante muchos años, donde había nueve jugadores costarricenses, entonces, hay historia, pero comenzamos a hablar de historia de jugadores después de Italia 90.