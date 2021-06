— Aunque yo en mucho tiempo creí que lo tenía todo, no tenía nada. Vicios como el alcoholismo y el fumado nunca tuve, pero sí incurrí en los pecados de la carne... ¡me pasaron tantas cosas! Por ejemplo tenía una novia, hace muchos años, y fuimos a ver un circo que había en Plaza Víquez. A mí había gente que me quería mucho, pero otros me tildaban de... bueno, de todo lo que uno se pueda imaginar. Esa vez fui a dejar a la muchacha después de que terminó la función, íbamos caminando y había una barra de chavalos que se vinieron detrás y me agarraron y me dieron una golpiza, absolutamente sobre nada, no sé cómo no me mataron... ¡viera cómo me dejaron!