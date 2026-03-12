Viva

Famosa periodista se ‘casó’ con ella misma en Colombia: Vea cómo fue la inusual ceremonia

La ‘boda’ lo tuvo todo; un ramo de flores, una oficiante, entrada nupcial y hasta se hicieron votos

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Periodista Silvia Corzo
Una periodista colombiana celebró una singular 'boda' en solitario en un entorno campestre. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BodaColombiaPeriodistaSilvia Corzo
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.