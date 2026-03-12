Famosa periodista se ‘casó’ con ella misma en Colombia: Vea cómo fue la inusual ceremonia

Una periodista colombiana celebró una singular 'boda' en solitario en un entorno campestre.

La periodista colombiana Silvia Corzo, recordada por su trabajo en Noticias Caracol y Séptimo Día, se convirtió en noticia tras revelar que protagonizó una ceremonia de sologamia, en la que se "casó" consigo misma como un acto simbólico de amor propio.

El ritual se realizó el fin de semana del 8 de marzo en un entorno campestre y reunió a familiares, amigos cercanos y otras figuras de la televisión como Iván Lalinde y Margarita Ortega, quienes difundieron imágenes del evento en redes sociales.

Corzo vistió un traje largo en tonos claros, llevó un ramo de flores y caminó hacia un altar acompañada por su hijo, Pablo Toro.

Con vestido largo, ramo, anillo y votos, la periodista colombiana transformó una aparente boda tradicional en un ritual de amor propio. (Tomada de redes sociales)

A simple vista, parecía una boda tradicional, pero la propia comunicadora aclaró que se trató de un compromiso simbólico consigo misma, sin efectos legales y centrado en el autocuidado.

Durante el rito, la periodista pronunció votos en los que se comprometió a priorizar su bienestar emocional: afirmó que le dice “sí a la vida” y se promete no abandonarse, escucharse y cuidarse, como parte de un proceso personal de varios años enfocado en el amor propio.

La ceremonia incluyó elementos típicos como el uso de un anillo y la lectura de una carta que la periodista escribió dirigida a sí misma, con promesas ligadas a respetarse y acompañarse emocionalmente.

Contexto personal y profesional

La comunicadora, abogada y periodista originaria de Bucaramanga, fue durante años uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana, especialmente en noticieros de alta audiencia.

Tras episodios de ansiedad asociados a la presión mediática, se alejó de la pantalla y se enfocó en su trabajo como conferencista y guía en temas de bienestar y salud emocional.

En entrevistas recientes, Corzo explicó que la ceremonia responde a un proceso de sanación y conexión con el amor propio, y que no implica un cierre definitivo a las relaciones de pareja.

Según dijo, su intención es amarse primero para poder amar mejor, dejando claro que, de llegar una relación futura, será desde la libertad y el respeto por su propia identidad.