Jugador de la NFL cancela boda de lujo en Italia a un mes de la ceremonia tras fuerte discusión en despedida de soltero

El quarterback de los Dallas Cowboys y su pareja informaron a 250 invitados que el matrimonio previsto para el 10 de abril ya no se realizará.

El mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, canceló la boda que tenía prevista con Sarah Jane Ramos a un mes de la ceremonia. El evento se realizaría el 10 de abril en Italia con una celebración de lujo.

La pareja comunicó la decisión a los 250 invitados mediante un correo electrónico. En el mensaje indicó que tomó la decisión con pesar y pidió disculpas por los inconvenientes causados.

Según información divulgada por medios como Daily Mail, TMZ y New York Post, el conflicto ocurrió después de una despedida de soltero conjunta en las Bahamas. Durante ese viaje surgió una fuerte discusión entre ambos.

En el comunicado enviado a los invitados, la pareja señaló que la decisión resultó difícil. También afirmó que los rumores sobre un conflicto por un acuerdo prenupcial son falsos.

El correo electrónico enviado a los asistentes indicó que el jugador y su pareja lamentaron la cancelación del evento. Además, agradecieron las oraciones y el apoyo de las personas cercanas.

Fuentes cercanas indicaron al portal TMZ que la relación terminó. También señalaron que no existe posibilidad de reconciliación en este momento. El principal objetivo ahora es la crianza conjunta de sus dos hijas.

Prescott y Ramos tienen dos niñas. La mayor, Margaret, tiene dos años. La menor, Aurora, tiene nueve meses.

El jugador pidió matrimonio a Ramos en octubre de 2024. La propuesta ocurrió siete meses después del nacimiento de la primera hija del matrimonio.

En ese mismo periodo, Prescott firmó una extensión de contrato por $240.000.000 con los Dallas Cowboys. El acuerdo lo mantendrá en el equipo hasta 2028 y lo convirtió en el jugador con mayor salario anual de la NFL.

En mayo de 2025 nació la segunda hija del matrimonio, Aurora Rayne.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.