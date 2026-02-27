Viva

Exnovia de jugador de la NFL denuncia infidelidad el día de su propuesta de matrimonio y el video se vuelve viral

Exnovia de Tez Johnson afirma que el jugador de la NFL la traicionó el mismo día que le pidió matrimonio. Video en TikTok desató polémica

Por O Globo / Brasil / GDA
La joven aseguró que el atleta del Tampa Bay Buccaneers la engañó antes y después de la propuesta de matrimonio.
La joven aseguró que el atleta del Tampa Bay Buccaneers la engañó antes y después de la propuesta de matrimonio. (MIKE EHRMANN/Getty Images via AFP)







