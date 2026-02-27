Exnovia de jugador de la NFL denuncia infidelidad el día de su propuesta de matrimonio y el video se vuelve viral

La joven aseguró que el atleta del Tampa Bay Buccaneers la engañó antes y después de la propuesta de matrimonio.

La exnovia del jugador de la NFL, Tez Johnson, afirmó que él la traicionó el mismo día en que le pidió matrimonio. El relato se difundió en TikTok por medio de un video publicado por Laila Thompson-Wainer y alcanzó amplia viralidad en redes sociales.

Johnson, de 23 años, forma parte de los Tampa Bay Buccaneers. Antes jugó en el fútbol americano universitario con los Troy Trojans y los Oregon Ducks, lo que impulsó su proyección deportiva.

Según detalló Thompson-Wainer, el 21 de febrero de 2025 Johnson le pidió matrimonio tras una visita a un zoológico, una sesión de fotos en la playa y una cena en un restaurante japonés. Más tarde, ella encontró mensajes que el jugador envió a una expareja.

En el video, la joven sostuvo que la infidelidad ocurrió antes y después del paseo que culminó con la propuesta. Mostró un mensaje de texto que, según indicó, Johnson remitió ese mismo día a su ex con una frase de contenido íntimo.

De acuerdo con su versión, más de 12 horas después del recorrido y ya de regreso, el atleta volvió a escribirle a la misma mujer para consultarle cuándo podían encontrarse.

Thompson-Wainer manifestó que no logra comprender cómo alguien puede actuar de esa forma el día de una propuesta de matrimonio. Aseguró que desistió de intentar entender lo ocurrido y calificó la conducta del jugador con términos severos.

Hasta el momento, Tez Johnson no ha emitido ninguna declaración pública.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.