Shirley Álvarez revela cómo su padre fallecido ‘estuvo presente’ en su boda en España

La presentadora de televisión Shirley Álvarez compartió nuevos detalles sobre su boda en Toledo, España, una celebración que describió como un sueño hecho realidad.

Álvarez hizo una lista con los aspectos que más amó de su matrimonio y uno de ellos conmovió especialmente a sus seguidores: la forma como tuvo presente, de manera simbólica, a su padre, José Enrique Álvarez Mejía.

José Enrique falleció en mayo del 2025, a los 70 años, apenas dos meses antes de la boda entre Shirley y el chef Daniel Vargas. Para honrar su memoria, la foto de su padre formó parte del ramo de novia, un detalle cargado de significado y amor.

“Mi ramo de peonias con la foto de mi papá”, escribió Álvarez al compartir la imagen del arreglo floral que llevó durante la ceremonia.

Así tuvo Shirley Álvarez presente a su papá el día de su matrimonio. (Tomada de redes sociales)

Entre otros de los detalles que la presentadora destacó se encuentran el lugar de la boda, la sesión de fotos en la iglesia, que su hija la entregara en el altar, el uso de un auto antiguo, así como la presencia de sombrillas y abanicos para los invitados.

Además, los asistentes compartieron una sola mesa en la recepción, lo que ayudó a crear un ambiente íntimo y alegre.

Álvarez también mencionó que disfrutó entrar con mucha alegría a la celebración, los recuerdos personalizados, partir el pastel con una espada, lucir un segundo vestido y haber elegido el color verde para sus damas de honor. Y, por supuesto, resaltó como el detalle más importante a su esposo.