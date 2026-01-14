Daniel Vargas tuvo un romántico detalle en el cumpleaños de Shirley Álvarez (y hasta reveló un secreto personal)

Shirley Álvarez y Daniel Vargas se casaron el 11 de julio del 2025 en España.

La presentadora de televisión Shirley Álvarez está de cumpleaños este 14 de enero y su esposo, el chef Daniel Vargas, le dedicó un romántico mensaje de felicitación. El cocinero y deportista publicó un video en el que se observan varias imágenes de su esposa mientras disfruta de la vida.

El clip fue acompañado de unas sentidas palabras de amor: “Hoy celebro el día de la persona que me enseña a bailar, de la que me da mucho amor, la que contagia a todos con su energía tan linda, la que se duerme siempre en el carro, la que en alguna vida pasada vivió en Europa”, escribió Vargas.

Junto a cada frase, Vargas incluyó videos de Álvarez en los que se reflejan las cualidades descritas por el esposo, incluyendo el secreto de que duerme mucho durante sus viajes.

Al finalizar, Vargas expresó un deseo especial: “Le pido a la vida que nos regale muchos años más, para seguir caminando el mundo con ella o también corriendo; para seguir siendo su fan número uno, para seguir haciendo planes juntos, para bailar, para darnos amor, para bailar aún más, para ser su cómplice, camarógrafo personal. Feliz cumpleaños, mi vida, que tu energía siga dándonos vida a todos”.

La relación amorosa de Álvarez y Vargas data de hace muchos años, pero fue en julio del 2025 cuando unieron sus vidas en matrimonio. La pareja se casó en España.