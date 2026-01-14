Viva

Daniel Vargas tuvo un romántico detalle en el cumpleaños de Shirley Álvarez (y hasta reveló un secreto personal)

La presentadora de televisión cumple 44 años este 14 de enero y su esposo le dedicó un emotivo video

Por Jessica Rojas Ch.
Shirley Álvarez y Daniel Vargas se casaron este viernes 11 de julio en España.
Shirley Álvarez y Daniel Vargas se casaron el 11 de julio del 2025 en España. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

