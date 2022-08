Daniel Vargas y Shirley Álvarez dejan ver su amor en Instagram

En la noche de este viernes 5 de agosto, el chef Daniel Vargas publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su pareja, la también figura televisiva Shirley Álvarez.

En la foto, ambos aparecen tomados de la mano y sonrientes en la playa. Vargas acompañó la publicación con un emoji de corazón.

Daniel Vargas y Shirley Alvarez mostraron una vez su amor en redes sociales. Foto: Captura

La relación entre ambos ha sido motivo de interés para el público, especialmente de Teletica. Ambos se conocieron cuando se desarrolló la tercera temporada de Dancing with the Stars (DWTS), en el 2016, competencia en la que él era una de las estrellas y ella la presentadora. Sin embargo, su relación no sobrepasó lo laboral. Varios años después volvieron a verse, pero esta vez de una manera distinta.

Uno de sus primeros vistazos juntos fue en la apertura de la exposición Beyond Van Gogh, en el Centro de Eventos Pedregal, el pasado junio.

Shirley Álvarez y el chef Daniel se mostraron afectuosos en exhibición de Van Gogh

Álvarez y Vargas disfrutaron juntos de la velada. Tras vivir la experiencia el chef, quien también es coach de estilo de vida, compartió una imagen en sus historias de Instagram en la que aparece abrazado con la presentadora de Dancing with the Stars

Más recientemente, el 24 de julio, Vargas fue invitado al reality de Teletica y allí habló sobre su relación con la presentadora, en una entrevista con Viva.

“Nos conocíamos desde antes, pero el año pasado empezamos a coincidir por amigos en común y una cosa llevó a la otra”, dijo.

Shirley ÁLvarez y Daniel Vargas disfrutaron juntos de la muestra inmersiva de Van Gogh. Él compartió una foto de ellos abrazados y ella la reposteó. Foto: Captura de pantalla

Daniel resaltó que él y Shirley tienen muchas cosas en común. “Compartimos mucho. A ella le gusta mucho pasear y la aventura y yo soy igual. Lo que más me gusta es que, aunque algo le genere temor, ella lo intenta. Está abierta a experiencias nuevas. El tema del buceo le daba miedo y fuimos (ella está aprendiendo, él ya está certificado). Tenemos muchos planes juntos”, comentó.

Daniel también resaltó lo agradable que es ver a Shirley siendo mamá. Ese es otro aspecto que le agrada de la relación, y es que ambos son padres, cada uno tiene a una hija de sus relaciones anteriores.

“La verdad es que todo de ella me gusta. Me enamoró. Me encanta”, añadió Daniel, de 34 años.