Expresentadora de Teletica y reina de belleza confesó las culpas que sintió al criar a su hija

‘La maternidad te da una felicidad indescriptible, pero sí, tiene sus momentos’, reflexionó

Por Jessica Rojas Ch.
Reina de belleza Teletica
Reina de belleza y expresentadora de Teletica publicó un video en su cuenta de TikTok en el que hizo las revelaciones.







Shirley ÁlvarezMaternidad
Jessica Rojas Ch.

