Expresentadora de Teletica y reina de belleza confesó las culpas que sintió al criar a su hija

Reina de belleza y expresentadora de Teletica publicó un video en su cuenta de TikTok en el que hizo las revelaciones.

Las responsabilidades de la vida y los cambios pueden provocarle a las mujeres algunos sentimientos y pensamientos de culpa durante la crianza de sus hijos. De eso habló abiertamente una famosa expresentadora de Teletica y reina de belleza de Costa Rica.

En un breve video que publicó en su cuenta de TikTok, Shirley Álvarez confesó algunos pensamientos que como mamá le ha costado mucho sanar con respecto a la crianza de su hija Jimena, quien actualmente tiene 20 años.

En su reflexión, Álvarez quiso ser sincera y, de paso, darle un mensaje a muchas madres que puedan sentir culpa al tomar ciertas decisiones en el camino. “La maternidad te da una felicidad indescriptible, pero sí, tiene sus momentos. Si alguna se ha sentido así o ha tenido otro tipo de pensamientos, no es la única”, manifestó.

Shirley Álvarez y su hija Jimena Cuadra mantienen una fuerte relación de madre e hija. (Archivo)

Algunos de esos pensamientos que ha sanado son no darle hermanos a su hija. “Una de las decisiones más difíciles, sobre todo para mí, que vengo de una familia donde soy muy unida con mis hermanos”, dijo.

Otro aspecto que mencionó fue viajar y no llevar a su hija. “Sentir que no estaba aquí físicamente disponible 24/7 por si ella me necesitaba en algún momento”, recordó.

Trabajar también fue un detalle para Shirley en su vida como mamá. “Aunque parezca irónico, porque siempre le he querido dar un ejemplo de superación y de independencia, no podía con la culpa porque sentía que le estaba robando tiempo importante de su formación”, agregó.