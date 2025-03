Shirley Álvarez recibió una gran noticia sobre la salud de su hija Jimena, quien padece lupus

La presentadora de televisión Shirley Álvarez, Miss Costa Rica Mundo 2002, está que no cabe de la felicidad gracias a una muy buena noticia que recibieron ella y su hija, Jimena Cuadra, sobre el lupus, enfermedad que padece la joven.

En setiembre de 2024, Jimena, de 20 años, se sinceró en sus redes sociales para contarles a sus seguidores que tiene lupus (enfermedad autoinmune que afecta, entre otros órganos, la piel, los pulmones y el corazón). En ese momento, también comentó que un par de años antes tuvo el síndrome de Evans (que ataca los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas del cuerpo).

Sin embargo, Jimena ahora se encuentra muy bien, según lo que publicó su mamá en Instagram en un posteo en el que celebró la buena salud de la muchacha. “Toda la mañana en citas, exámenes, revisiones para que nos dieran la mejor noticia de todas: estamos en remisión completa. Dios es bueno siempre”, escribió Álvarez, conocida por haber sido presentadora del programa Dancing with the Stars, de Teletica.

El lupus no tiene cura; no obstante, puede entrar en una etapa de remisión con tratamiento, lo que significa que la persona no padecerá síntomas.

En entrevista con La Nación, el reumatólogo Walter Cubillo Suárez explicó que un diagnóstico precoz y un manejo adecuado, que incluya consultas periódicas, adherencia al tratamiento recomendado por el reumatólogo y un estilo de vida saludable, pueden ayudar a mantener a la persona estable.