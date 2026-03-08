Viva

Imágenes generadas con IA del supuesto matrimonio entre Zendaya y Tom Holland superan 10 millones de ‘me gusta’ en Instagram

Publicaciones con inteligencia artificial imaginaron la boda privada de Zendaya y Tom Holland

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Imágenes ficticias del supuesto matrimonio de Zendaya y Tom Holland, creadas con inteligencia artificial, superaron los 10 millones de reacciones.
Imágenes ficticias del supuesto matrimonio de Zendaya y Tom Holland, creadas con inteligencia artificial, superaron los 10 millones de reacciones. (@heroemaniaco/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTom HollandZendayaInteligencia artificialSpidermanHombre araña
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.