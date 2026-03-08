Imágenes generadas con IA del supuesto matrimonio entre Zendaya y Tom Holland superan 10 millones de ‘me gusta’ en Instagram

Imágenes ficticias del supuesto matrimonio de Zendaya y Tom Holland, creadas con inteligencia artificial, superaron los 10 millones de reacciones.

Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre el supuesto matrimonio entre Zendaya y Tom Holland. En medio de la conversación digital, un conjunto de imágenes creadas con inteligencia artificial logró más de 10 millones de “me gusta” en Instagram, pese a que no son fotografías reales.

La publicación surgió luego de comentarios hechos durante la alfombra roja de los Actor Awards en Los Ángeles. Allí, el estilista Law Roach, cercano a Zendaya, indicó en una entrevista con el portal Access Hollywood que la pareja se habría casado lejos de la exposición pública.

A partir de esa versión, un portal dedicado a noticias de superhéroes difundió una serie de imágenes generadas con inteligencia artificial que recrean cómo habría sido la boda.

Según la descripción de la publicación, las imágenes corresponden a una recreación artística con fines informativos. El texto indicó que no se trata de fotografías reales. También señaló que la pareja habría optado por una ceremonia privada, sin espectáculo público ni exposición mediática.

En la primera imagen del álbum ficticio, Zendaya y Tom Holland aparecen sonrientes y abrazados. El actor sostiene la máscara de Spider-Man, personaje que interpretó en seis películas hasta el momento.

La relación entre ambos actores comenzó durante el rodaje de Hombre Araña (2017). Zendaya y Holland se conocieron en el 2016 durante la producción de la cinta. El romance se confirmó públicamente en el 2021.

La tendencia también impulsó la creación de otras imágenes generadas con inteligencia artificial. En ellas aparecen actores asociados al universo de Spider-Man.

Entre los personajes recreados están Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes también interpretaron al superhéroe en el cine. Además aparecen Jake Gyllenhaal, recordado por el villano Mysterio y Robert Downey Jr., actor que interpretó a Iron Man.

El fenómeno generó debate en redes sociales. La editora y presentadora Rachel Leishman cuestionó la facilidad con que se producen este tipo de imágenes. Indicó que una creación hecha con inteligencia artificial en pocos segundos puede pasar desapercibida para muchos usuarios. También ironizó que una boda de Zendaya y Tom Holland difícilmente tendría globos con el mensaje “hora da festa”.

"this was made with ai in 3 seconds and you can't tell" bro in what world would tom holland and zendaya have balloons that say "party time" at their wedding? https://t.co/Q4kloDewZz — Rachel Leishman (@RachelLeishman) March 5, 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.