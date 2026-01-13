Viva

Falleció músico de famosa banda de rock: ‘Murió tras una larga batalla con su salud mental’

El artista tenía apenas 26 años. Su familia emitió un comunicado informando sobre el deceso

Por Jessica Rojas Ch.
Matt Kwasniewski-Kelvin
Matt Kwasniewski-Kelvin fue cofundador de la banda británica Black Middi. (Facebook)







Matt Kwasniewski-KelvinBlack Midi
