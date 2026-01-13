Falleció músico de famosa banda de rock: ‘Murió tras una larga batalla con su salud mental’

El joven guitarrista británico Matt Kwasniewski-Kelvin, cofundador de la banda de rock Black Midi, falleció a los 26 años, confirmaron medios internacionales como People y TMZ.

La familia del artista publicó en redes sociales un comunicado sobre el fallecimiento y afirmó que el músico murió después de “una larga batalla con su salud mental”.

“Un músico talentoso y un hombre amable y cariñoso finalmente sucumbió; a pesar de todos los esfuerzos… Siempre será amado. Por favor, tómense un momento para preocuparse por sus seres queridos para que esto no siga ocurriendo entre nuestros jóvenes”, se lee en el comunicado.

TMZ explicó que Black Midi lanzó su álbum debut Schlagenheim en 2019 a través de Rough Trade Records, pero Kwasniewski-Kelvin se retiró del grupo antes de su segundo álbum, Cavalcade, en 2021. La banda se separó tres años después.

People agregó que la disquera también expresó su sentido pésame: “Matt fue una persona increíblemente talentosa que realmente hará falta”. El sello animó a cualquiera que esté lidiando con problemas de salud mental a buscar apoyo.

Hasta el momento no se ha oficializado la causa de la muerte del guitarrista.