Viva

Fallece cantante de la banda británica The Moody Blues, a los 82 años

Parientes del músico expresaron sentirse desconsolados, pero aseguraron que seguirán adelante en paz y acompañados por el amor que él les tenía

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
The moody blues
The Moody Blues fue una banda británica formada en Birmingham en 1964, reconocida como pionera del rock progresivo y sinfónico. (Archivo. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
The Moody BluesJohn Lodge
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.