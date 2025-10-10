Fallece cantante de la banda británica The Moody Blues, a los 82 años

The Moody Blues fue una banda británica formada en Birmingham en 1964, reconocida como pionera del rock progresivo y sinfónico.

El cantante y bajista de la banda inglesa The Moody Blues, John Lodge, falleció este jueves a los 82 años, según informó su familia.

“Con la más profunda tristeza tenemos que anunciar que John Lodge, nuestro querido esposo, padre, abuelo, suegro y hermano, nos ha sido arrebatado repentina e inesperadamente”, se lee en el comunicado emitido.

LEA MÁS: Muere actor de famosas producciones colombianas tras luchar contra un cáncer

La nota continúa: “Como sabe cualquiera que conoció a este hombre de gran corazón, lo más importante para él era su amor eterno por su esposa, Kirsten, y su familia, seguido de su pasión por la música y su fe”.

De acuerdo con sus familiares, el músico inglés “se fue en paz”, rodeado de sus seres queridos y con la música de los Everly Brothers y Buddy Holly. “Echaremos siempre de menos su amor, su sonrisa, su amabilidad y su apoyo incondicional e inquebrantable”, agregan.

Los parientes expresaron sentirse desconsolados, pero aseguraron que seguirán adelante en paz y acompañados por el amor que él les tenía.

John Lodge fue un destacado músico británico, reconocido principalmente por ser el bajista, vocalista y compositor de la banda de rock The Moody Blues. Nació el 20 de julio de 1943 en Birmingham y falleció el 10 de octubre de 2025. (LN con imágenes de redes sociales )

Lodge participó en algunos de los trabajos más reconocidos de la banda, incluido el psicodélico Days of Future Passed (1967), considerado uno de los primeros álbumes conceptuales del rock, y su siguiente producción, In Search of the Lost Chord (1968), en la que el grupo profundizó en la experimentación sonora.

Entre 1969 y 1972 participó en los discos On the Threshold of a Dream, To Our Children’s Children’s Children, A Question of Balance, Every Good Boy Deserves Favour y Seventh Sojourn, en los que la banda abrazó plenamente el rock progresivo.

John nació el 20 de julio de 1943 en Birmingham Erdington, Reino Unido. Cursó sus estudios en la escuela primaria Birches Green, la escuela secundaria Central y el Birmingham College of Advanced Technology.

Se casó con Kirsten en setiembre de 1968 y tuvieron dos hijos. La canción Emily’s Song de The Moody Blues fue escrita en honor a su hija.

Lodge mantenía una profunda fe en Dios; en diversas entrevistas afirmó ser cristiano evangélico y aseguró que esa convicción le ayudó a mantenerse alejado de los excesos del mundo musical.

LEA MÁS: ¡Juanes a caballo! Así fue visto el cantante colombiano en el centro de Limón