Muere actor de famosas producciones colombianas tras luchar contra un cáncer

El reconocido actor colombiano Carlos Barbosa Romero, recordado por su participación en numerosas producciones de televisión y teatro, falleció la noche del miércoles a los 81 años, en Bogotá, tras una larga lucha contra un cáncer.

La noticia fue confirmada por el programa La red. Según informó su pareja, Miriam Bohórquez, el intérprete padecía un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas y que provoca intensos dolores óseos, fatiga, pérdida de peso, infecciones frecuentes y otros padecimientos.

LEA MÁS: Famoso actor colombiano se quebrantó al contar cómo descubrió que era adoptado: ‘Me hubiese gustado saber quién era mi mamá’

Actor de vocación profunda

Nacido en Cali el 15 de enero de 1944, Barbosa inició sus estudios de arquitectura, aunque desde su etapa universitaria mostró una marcada inclinación por las artes escénicas. Esta pasión lo llevó a integrarse a la Compañía de Teatro Nacional de Colombia, con la que realizó una gira internacional que concluyó en Costa Rica.

A su regreso a Colombia se estableció en Bogotá y se unió al Teatro Popular de Bogotá (TPB), una de las agrupaciones teatrales más influyentes del país.

Su compromiso con el arte lo llevó, años después, a fundar una escuela de formación actoral, en la que impartió talleres y acompañó el crecimiento de nuevas generaciones de intérpretes que hoy nutren la televisión y el cine colombiano.

Trayectoria marcada por la versatilidad

Con más de cinco décadas de carrera, Carlos Barbosa participó en decenas de producciones que lo consolidaron como uno de los rostros más queridos de la pantalla colombiana. Su carrera actoral comenzó a finales de la década de 1960, cuando tenía 24 años, y desde entonces no se detuvo.

Uno de sus papeles más recordados fue en la comedia Vuelo Secreto, emitida a inicios de los años noventa. En la serie, que retrataba las vivencias de los empleados de una agencia de viajes, Barbosa interpretó al gerente Ernesto Suárez, personaje al que dio vida con una mezcla de humor y autoridad. Su frase “Terrible, terrible” se convirtió en un sello entrañable para el público.

También tuvo destacadas actuaciones en la telenovela La Saga, negocio de familia (2004–2005), del Canal Caracol, donde interpretó a John Jairo “JJ” Garrido, junto a Robinson Díaz y Diego Cadavid.

Prolífica carrera en televisión y cine

Barbosa dejó huella en producciones como Candó, El Divino (1987), El clon (2010), Bermúdez (2009), El capo (2012) y Vuelo secreto (1992). Su versatilidad le permitió transitar con naturalidad entre la comedia, el drama y el suspenso.

Durante sus 52 años de trayectoria artística, también participó en títulos como Dejémonos de Vargas, La de Troya, Garzón, Infieles, La ley del corazón, Los protegidos, En los tacones de Eva, Me amarás bajo la lluvia, La venganza, ¡Bolívar soy yo!, Amantes del desierto, La reina de Queens, La mujer del presidente, Pasiones secretas, La vorágine, Los pecados de Inés de Hinojosa, Don Chinche, Los cuervos, El gallo de oro, La tregua, La abuela y La muerte escucha.

Su legado artístico permanece en la memoria de quienes compartieron con él en los escenarios y frente a las cámaras, y en el cariño del público que lo acompañó durante más de medio siglo de entrega al arte.