Este actor de ‘Pasión de Gavilanes’ cambió la fama por un trabajo como repartidor en Estados Unidos

La vida de Andrés Felipe Martínez, actor colombiano conocido por interpretar a Malcom Ríos en Pasión de Gavilanes, cambió tras su divorcio. El intérprete decidió mudarse a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

Actualmente, trabaja como conductor y repartidor de comida en ese país. En declaraciones al programa Lo sé todo, relató que al llegar le prometieron una inserción laboral sencilla. Sin embargo, enfrentó una realidad distinta. “No fue así. A mí me tocó duro, me tocaba levantar cajas de hasta 100 libras que enviaban a Colombia y Venezuela con comida”, dijo.

Con el paso del tiempo y luego de empleos pesados, el actor de telenovelas como Hasta que la plata nos separe y La mujer en el espejo logró estabilizarse en el sector de transporte y logística.

El actor colombiano Andrés Felipe Martínez interpretó a Malcom Ríos en la novela 'Pasión de Gavilanes'. (Instagram)

Desde hace dos años trabaja como conductor para una empresa de alquiler de vehículos. Recoge pasajeros en un aeropuerto y también realiza entregas de comida a domicilio.

“Recibir un cheque cada 15 días, eso no tiene precio. Gracias a eso puedo enviar dinero y darles de comer a mis hijos, y eso vale más que cualquier otra cosa. La gente me ve y se sorprende, se toman fotos conmigo y a veces me dicen con pesar: ‘¡Pobrecito!’. Pero, la verdad, no me duele el ego porque estoy haciendo lo necesario para sacar adelante a mis hijos. Y eso es más valioso que cualquier fama o reconocimiento”, expresó Martínez, de 63 años.

El recordado villano de Pasión de Gavilanes reconoció que lo más difícil ha sido la distancia con sus hijos: Pablo, de 36 años; Isabella, de 18; y Gabriel, el menor.

“Aquí se vive para trabajar. Trabajas, duermes, trabajas, duermes… y sin familia, es muy duro. Hay mucha soledad”, concluyó.