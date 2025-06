Famoso actor colombiano se quebrantó al contar cómo descubrió que era adoptado: ‘Me hubiese gustado saber quién era mi mamá’

El actor colombiano de telenovelas, Alberto Saavedra, protagonizó un emotivo momento, esta vez, sin interpretar a un personaje, sino al hablar sinceramente sobre uno de los momentos que más marcó su vida.

El pionero de la televisión colombiana, quien participó en múltiples telenovelas y series, dio una entrevista en el programa La Red, de Caracol Televisión, en la que confesó el profundo impacto emocional que le causó descubrir que no conocía su verdadera identidad familiar.

En su relato, Saavedra reveló que la persona que él consideraba una figura especial en su vida, a la cual había guardado un cariño profundo, resultó ser su padre biológico.

Este descubrimiento llegó tras la muerte de este hombre, cuando su hermana le reveló la verdad.

“Hubo una persona que había sido muy especial conmigo, pero yo no lo había tomado en cuenta”, expresó el actor. La noticia fue confirmada por la hermana del fallecido, quien le informó que el hombre en cuestión, conocido como Augusto, era su verdadero padre.

El actor recordó que nunca había sido informado sobre su padre, lo que, según él, nunca le causó mucha inquietud. Saavedra se fue de su hogar desde muy joven debido a que su pasión por el arte no era comprendida por su familia.

"Nunca me hablaban de papá, entonces tampoco me interesaba mucho. Dije: no tengo problema“, aseguró.

La impactante confesión de su madre adoptiva

Alberto Saavedra es un pionero de la televisión en Colombia. (Captura Caracol Televisión)

Sin embargo, el mayor golpe llegó cuando, en sus últimos años, la mujer a la que siempre consideró su madre le confesó que tampoco era su madre biológica.

“Ella me dijo: ‘tampoco soy tu mamá’. Me hubiese gustado saber quién era mi mamá, conocerla”, comentó Saavedra visiblemente afectado.

A pesar de la revelación dolorosa, el actor aseguró que no guarda rencor y que su relación con su madre adoptiva se quebró tras el conocimiento de la verdad.

Este descubrimiento dejó una marca profunda en la vida del actor, quien aún se pregunta sobre los motivos detrás de este silencio familiar y sobre la identidad de su verdadera progenitora, quien falleció antes de poder contarle más detalles sobre su origen.