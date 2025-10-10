¡Juanes a caballo! Así fue visto el cantante colombiano en el centro de Limón

Juanes se encuentra en Costa Rica grabando varios videoclips para su nuevo proyecto musical.

El cantante colombiano Juanes fue visto recientemente montando a caballo por las calles del centro de Limón.

Con un estilo relajado, el artista cabalgó con total tranquilidad mientras algunos presentes aprovechaban para fotografiar y grabar el momento. “¡Pura vida!“, les dijo a quienes lo saludaron.

Por la presencia de cámaras y equipo técnico en el lugar, se presume que la escena forma parte de uno de los audiovisuales que el músico está grabando en Costa Rica.

El intérprete de Es por ti se encuentra en el país para desarrollar uno de sus proyectos más ambiciosos, que incluye la filmación de varios videoclips en distintas regiones reconocidas por su belleza natural y riqueza cultural.

Juanes cabalga en el centro de Limón

Entre los destinos seleccionados para mostrar la diversidad del país figuran el Caribe costarricense, Guanacaste y la Zona Norte. El plan contempla grabar escenas en playas, canales, cataratas, pozas naturales, las faldas de un volcán e incluso en un teleférico.

La visita forma parte de una alianza entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la disquera Universal Music Latino y el equipo de management del artista. Esta iniciativa busca posicionar a Costa Rica como un destino de turismo fílmico y promover sus atractivos entre el público latinoamericano.