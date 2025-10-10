Viva

¡Juanes a caballo! Así fue visto el cantante colombiano en el centro de Limón

El artista se encuentra en el país para desarrollar uno de sus proyectos más ambiciosos

Por Fátima Jiménez
Juanes
Juanes se encuentra en Costa Rica grabando varios videoclips para su nuevo proyecto musical. (La Nación)







JuanesLimón
