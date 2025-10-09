Juanes elige Costa Rica para este importante proyecto

El cantante colombiano Juanes eligió Costa Rica para uno de sus proyectos más importantes y que pondrá al país en el ojo de Colombia y Latinoamérica. Durante el mes de octubre, el artista recorrerá distintas regiones del país que destacan por su belleza natural y riqueza cultural para grabar sus nuevos videoclips.

Los destinos seleccionados para mostrar el país incluyen el Caribe costarricense, Guanacaste y la zona norte. La intención es filmar escenas en playas, canales, cataratas, pozas naturales, las faldas de un volcán y hasta un teleférico.

El cantante de éxitos como A Dios le pido, La camisa negra, Es por ti, Fotografía y Fíjate bien busca aprovechar cada escenario costarricense debido a su autenticidad y rica biodiversidad.

La visita forma parte de una alianza entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la disquera Universal Music Latino y el equipo de management del artista. La iniciativa busca posicionar a Costa Rica como destino de turismo fílmico y promocionar sus atractivos entre el público latinoamericano.

El artista ya se encuentra en el país. Prueba de ello es que durante la noche de este miércoles 8 de octubre publicó una imagen en Punta Uva y el eslogan “Pura Vida”.

Según datos del ICT, Colombia ocupa el segundo lugar entre los países sudamericanos emisores de turistas hacia Costa Rica. De enero a agosto de este año ingresaron 21.683 viajeros de ese país por vía aérea. En ese mismo periodo, nuestro territorio recibió un total de 96.467 turistas procedentes de Sudamérica.

Juanes tiene planeado realizar filmaciones en el Caribe, Guanacaste y la zona norte. (Tomada de Instagram)

La producción audiovisual que Juanes grabará en Costa Rica sumará un nuevo capítulo a su carrera artística y permitirá proyectar al país como un escenario natural privilegiado para la música y el turismo.

Durante este año, Costa Rica ha sido elogiado de múltiples maneras por artistas internacionales. Por ejemplo, Louis Tomlinson grabó gran parte de su álbum en el país y destacó la paz que le brinda.

Por otro lado, Shawn Méndez presentó una serie de imágenes tomadas con motivo de su concierto en territorio costarricense y en las que aparecía disfrutando en varios escenarios naturales.