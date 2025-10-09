Viva

Juanes elige Costa Rica para este importante proyecto

El artista colombiano ya está en suelo costarricense y se quedará durante el mes de octubre

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Juanes
Juanes grabará en Costa Rica los videoclips de su próximo álbum. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juanes
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.