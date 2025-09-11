Viva

Juanes está de luto por la muerte de mujer que inspiró sus inicios y uno de sus mayores éxitos

El cantante colombiano sufrió recientemente la muerte de un ser querido

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Juan Pablo Sanabria

El reconocido cantante colombiano Juanes está de luto. Este miércoles 10 de setiembre trascendió el fallecimiento de la mujer que lo alentó en los inicios de su carrera musical y hasta inspiró una de sus canciones más conocidas.








JuanesLa vida es un ratico
