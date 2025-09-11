Juanes está de luto por la muerte de mujer que inspiró sus inicios y uno de sus mayores éxitos

El reconocido cantante colombiano Juanes está de luto. Este miércoles 10 de setiembre trascendió el fallecimiento de la mujer que lo alentó en los inicios de su carrera musical y hasta inspiró una de sus canciones más conocidas.

Se trata de su madre, Alicia Vásquez, quien murió la madrugada del 8 de setiembre, a los 95 años. Hasta el momento, ni el cantante de La camisa negra, ni sus allegados han realizado declaraciones públicas sobre el fallecimiento.

No obstante, el diario colombiano El Tiempo indicó que las causas de la muerte fueron naturales.

Doña Alicia Vázquez alentó siempre a Juanes en su carrera musical. (Facebook)

La mujer, quien vivió la mayor parte de su vida en la capital antioqueña, fue una de las figuras centrales en la carrera del artista. Por ello, Juanes lleva un tatuaje de su rostro en el brazo derecho.

“Javier y Alicia: siempre han estado tatuados en mi alma, ahora quedaron en mi piel para siempre. Los amo eternamente”, escribió el cantante junto con el post que publicó en 2021.

Ese mismo año, el artista compartió un sentido mensaje dedicado a su mamá, luego de estar separados por la pandemia.

“Cerca de mi madre después de largos meses de distancia forzada. Agradecido de haber podido pasar por Medellín a decirle cuanto la amo”, comentó luego de señalar que el lunes siguiente a la fecha de publicación de la imagen (20 de marzo de 2021), ella cumpliría 91 años.

“Mujer fuerte, guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La única, Doña Alicia”, resaltó Juanes.

Juanes era muy cercano a su madre, Alicia Vázquez. (Facebook)

Incluso, una de las frases que solía decir doña Alicia, impulsó al artista a componer La vida es un ratico, una canción que luego se convirtió en uno de los mayores éxitos de su cuarto álbum.

“Juan vive a mil, siempre estresado, acelerado, preocupado, y yo todo el tiempo le digo que disfrute, que se calme, que la vida es un ratico... Y así es. Hace unos días me llama y me dice: ‘Mami, así le voy a poner el disco’. A mí me gustó mucho ese nombre”, contó alguna vez Alicia Vásquez.

El intérprete de A Dios le pido es hijo de Javier Aristizábal y Alicia Vásquez, ambos oriundos de Carolina del Príncipe, municipio ubicado al norte de Antioquia. Ambos se conocieron cuando ella apenas tenía 13 años y a los 26 (tras 13 años de noviazgo) contrajeron matrimonio.

Don Javier falleció en 1995, cuando Juanes tenía 23 años. Él y Alicia tuvieron seis hijos: Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban (el cantante colombiano).

En una entrevista que doña Alicia dio a El Colombiano, le recordó al cantante: “Que aproveche la vida, que sea positivo, que se calme, que tenga fe y le repito mucho algo que siempre nos decía el papá: ‘La vida sigue y hay que seguir adelante’”.