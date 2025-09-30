Louis Tomlinson encontró en Costa Rica la inspiración para su nuevo álbum; esto dijo el artista

Louis Tomlinson anunció su nuevo álbum 'How Did I Get Here?' en entrevista con BBC Radio. En la conversación mencionó que grabó parte del disco en Costa Rica.

El reconocido artista británico Louis Tomlinson, exintegrante de la banda One Direction, eligió Costa Rica como destino para crear su música y hallar un espacio de paz.

Este martes 30 de setiembre, el artista anunció el lanzamiento de su nuevo álbum How Did I Get Here? (¿Cómo llegué hasta aquí?) durante una entrevista con BBC Radio. En dicha conversación confirmó que fue en el país donde encontró inspiración.

LEA MÁS: Exintegrante de ‘One Direction’ estuvo un mes en Costa Rica: ¿Qué hizo en su paso por el país?

“Tengo un nuevo disco en enero, un nuevo álbum, así que me siento muy contento. Llevo un tiempo trabajando en él y estoy emocionado de que todos lo escuchen”, expresó en la entrevista.

Cuando le preguntaron por el origen del nombre y la inspiración de su disco, respondió: “Es la letra de una de las canciones. Grabé y compuse gran parte en Costa Rica. Siempre quise conectar con un lugar lejano a casa, y Costa Rica es un sitio así”.

Durante su visita al país, Louis Tomlinson, compartió no solo su música sino que también las aventuras en diversos destinos de Costa Rica. (Instagram)

La noticia no sorprende a sus seguidores en el país. Entre el 29 de abril y el 23 de mayo de 2025 estuvo en Costa Rica. En ese momento compartió imágenes con sus más de 19 millones de seguidores en un estudio de grabación que generaron sospechas hoy confirmadas.

LEA MÁS: Famoso cantante británico disfrutó de unas intensas vacaciones en Costa Rica

“Fue un proceso muy divertido. Llevo tiempo emocionado porque nos acercamos a ese momento. Creo que cuando escuchas Lemonade puedes sentir esa energía. Es como si hubieras viajado lejos y encontrado un lugar donde la música permite escapar”, afirmó el cantante.

El primer sencillo del nuevo álbum, Lemonade, ya está disponible en las plataformas digitales.